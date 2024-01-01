Büyükşehir'le Engeller Bir Bir Aşılıyor

Farkındalık çalışmaları

Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerinin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, sosyal kültürel etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri kapsamında yıl boyunca düzenlenen 48 etkinliğe yaklaşık 6 bin kişinin katılımı sağlandı. Engelli bireyler ile yakınlarının kendilerine verilen tüm haklar, belediye hizmetleri ve nasıl faydalanacakları konusunda da yıl boyunca 5032 kişiye danışma ve yönlendirme hizmeti verildi. "Bir Ev Bir Dünya", "Spora Engel Yok", "Engelsiz Dart Takımı", "Pastam Glütensiz Olsun" gibi projelerle engelli bireylerin kendilerini özel hissetmeleri sağlandı. Pastam Glütensiz Olsun projesi kapsamında 755 adet glütensiz pasta dağıtılarak özel gereksinimli vatandaşların doğum günleri kutlandı.