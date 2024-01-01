'İncila'nın İşi Artık Daha Zor'
Sakla Beni'de sırlar ortaya çıkıyor!
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Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni'nin 12. bölümünde Mete'den kopamayan İncila'nın kaçırılması dikkat çekti.
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METE VE İNCİLA GİDEMEDİ Sakla Beni son bölümde; Mete'ye baba olacağını söyleyen Naz, onun şaşkınlığına "Mutlu olmadın" diye üzülürken; içeride birinin olduğu şüphesiyle eve daldı. Onun peşinden giden Mete, koltuğun arkasında saklanan İncila'yı görünce çok üzülse de Naz'a şoke olduğunu belirtti. Ardından da eşini alıp gitti.
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"İNCİLA BABAMIN TORUNUYMUŞ" O sırada Müberra'nın evinde İncila'yı bekleyen Kadir, Afife'nin "Kıza izin ver, bunaltma evladım" öğüdünden sonra otele döndü. Aynı anlarda Filiz de eşi İzzet'e "İncila babamın torunuymuş" dedi. İzzet ise büyük bir şok yaşadı. Filiz, Müberra ile İncila'nın intikam için işe girdiği teorisini üretirken; Cemile sayesinde yalıya geldiklerini hatırladı. Ertesi sabah onu sıkıştıran Filiz, kahvaltı sofrasında da Ozan ve İncila işinin bittiğini söyleyince babası Atıf ile tartıştı.
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"BU İNANILMAZ BİR ŞEY NAZ" Uyanır uyanmaz İncila'yı arayan Naz ise gelemeyeceğini söyleyince ona hamile olduğu müjdesini telefondan verdi. İncila'nın sevinmediğini düşünen ve bozulan Naz, yanına geldiğinde ona kızdı. "Sevinmez olur muyum? Sen hamilesin, bu inanılmaz bir şey Naz" dedi. Hamilelik testi yaptığı anı İncila'ya anlatan Naz, sonrasında ona sarıldı. Mete yanlarına gelince İncila, onu da tebrik etti.
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Naz, İncila'nın artık sadece onunla ilgileneceğini söyledikten sonra akşam bir sürpriz planladığını ve kuaföre gitmek istediğini söyledi. Ardından Mete, eşini kuaföre götürdü. Kuaförde hazırlanmaya başlayan Naz, annesini arayıp akşam yemeği için sözleşti. İncila evde kalıp Gülten Hanım ile ilgilenirken bayıldı. Mete onu görünce nasıl olduğunu sordu. İncila da aç olduğu için bayıldığını belirtti.
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"SEN BANA ARMAĞANSIN METE" Gülten, İncila'nın da Mete'nin de neden üzgün olduğunu merak ederken; Mete, ona "Ben olmasam hayatın daha güzel olur muydu? Mutsuz bir evlilik yaptığını anladığında ben mi engel oldum sana?" dedi. Gülten de oğluna kendisi için bir armağan olduğunu söyleyip sarıldı. Kapıdan çıkınca İncila'yı dışarıda gören Mete, onunla konuşmak istediğini ifade etti.
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"KADERİMİZ BİR SANMIŞTIM" İncila'yı alıp bekar evine götüren Mete, onu bırakmaması gerektiğini söylerken; İncila ne hissettiğini bilmediğini ve ölmek istediğini söyledi. Bunun üzerine annesinin babası gittikten sonra yıkıldığını anlatan Mete, Naz'a bunu yapamadığını söyledi. İncila da "Kaderimiz senle bir sanmıştım. Ama hayat bunun böyle olmadığını gösterdi. Ben bunu doğmamış bir bebeğe yapamam. Naz'ın neşesini paylaşmak, senin adına mutlu olmak istiyorum. Ama ben bulutlardan düştüm, paramparçayım. Biz bir çocuğun mutsuzluğu üzerine mutluluk kuramayız" dedi.
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METE VE İNCİLA'YI KİM TAKİP EDİYOR? Bunun üzerine Mete, "Sensin mahvolurum, kimse beni toparlayamaz. Biraz zaman geçsin herkes için bir formül bulacağım" ifadelerini kullandı. İkili kapıdan çıkarken Mete, İncila'yı alnından öptü. O sırada uzakta biri onları fotoğrafladı. Ardından valizlerle eve gelen Mete ile İncila'yı Fahrünnisa gördü.
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NAZ'DAN İNCİLA'YA: BENDEN BAŞKA KÖY YOK SANA Akşam yemek için hazırlanan Naz, mutfakta Zarife'ye "Hoş geldin" derken; Fahrünnisa, Mete ile İncila'nın bavullarla geldiğini haber verdi. Buna bozulan Naz, İncila'yı odasına çağırıp hesap sorarken; İncila kovulduğu için Mete'nin kendisine yardım ettiğini söyledi. İncila'nın istifa etmekte kararlı olmasına iyice sinirlenen Naz, "Senin tek ailen benim. Benden başka köy yok sana" dedi.
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NAZ'DAN BEBEK MÜJDESİ Ardından Naz hem Mete'nin ailesini hem kendi ailesini aynı restoranda farklı masalarda bir araya getirdi. Aradaki perdeyi açması için İncila'yı yollayan Naz, annesi onu götürüp hesap sorunca kendi geldi. Perdeyi açan ve iki aileyi biraraya getiren Naz, ortam gerilince "Hamileyim" dedi. Bebek haberi herkesi mutlu ederken, Atıf ile Ziya arasındaki buzları da eritti.
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KADİR'DEN İNCİLA'YA HEDİYE Herkes tek bir masada toplanırken, Naz'ın davet ettiği Kadir de geldi. Hep birlikte yemek yedikten sonra gitmek için kalkan Kadir, İncila ile konuşmak istedi. Neden ayrıldıklarını soran Kadir, onun kalbinin çarpmadığını öğrenince "Aynı ortama giriyoruz, arkadaş olalım" dedi. İncila bunu da kabul etmeyince ona bir hediye aldığını söyleyen Kadir, kolyeyi verip "Beni tanı istiyorum" dedi. Kadir gidince İncila'nın yanına gelen Mete, kıskançlığını belli edip "Dedemle konuştum, 'İncila'nın istemediği hiçbir şey olmayacak' dedi" ifadelerini kullandı.
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Mete ile Naz'dan bebek haberini alan Gülten, "Daha çok erken değil mi? Naz'dan anne olur mu?" diye şaşırdı. Mete'nin babası gibi olmasından korkan Gülten, daha çok erken olduğu ifade etti. Sinirlenen Naz ise "Sizden öğrenirim o zaman anneliği" deyip İncila'yı da alarak odasına gitti.
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FİLİZ İLE AFİFE TANIŞTI Ertesi sabah annesinin terapi için hazır olduğunu ve iyileşmek istediğini duyan Mete, mutlu olurken; Kadir'in yanına gitti. İkili o sırada otopark için gelen adamlarla kavga etti. Ardından Naz'ın isteğiyle dördü buluştu. Bu sırada Afife ve Kadir'in annesiyle görüşen Filiz, "Çocukları barıştırın, bütün düğün masraflarını halledeyim. Düzce'den istediği yerden ev alayım. Başka ihtiyaçları da varsa söyleyin" dedi.
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Sakla Beni'de sırlar ortaya çıkıyor! "İncila'nın işi artık daha zor" - 14 KONT ZİYA VE BELGİN ARASINDA İPLER KOPTU O sırada Afife, Atıf'ın geldiğini duyunca korkarken; Filiz babasının içeri gelmesini engelledi. Aynı anlarda Kont Ziya da kızı Belgin'i aradı ve ona "Belgin 'bu kez kantarın topuzunu kaçırdım' demek için gelmiştim ama aldığım bir haberle şoke oldum. Sen babanı nasıl satarsın? Benim bundan sonra senin gibi bir kızım yok" dedi.
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Sakla Beni'de sırlar ortaya çıkıyor! "İncila'nın işi artık daha zor" - 15 NAZ, İNCİLA HAKKINDAKİ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ Afife Filiz'in söylediklerine sinirlenip soluğu Kont Ziya'nın yanında alırken; Kadir de Naz'a Filiz'in yaptıklarını sordu. Sinirlenen Naz, annesine hesap sormaya gidip "Sen benim kuyumu kazıyorsun" diye bağırdı. Naz'ın sinirini yatıştıramayan Filiz, "Yıllardır yanından ayırmadığın, hizmetçim dediğin İncila kuzeninmiş. Ben de yeni öğrendim" dedi.
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Sakla Beni'de sırlar ortaya çıkıyor! "İncila'nın işi artık daha zor" - 16 İNCİLA KAÇIRILDI İncila'ya bir ev tutmayı teklif eden Mete ise o sinirlenip "Belki de Naz haklı. Kadir benim kaderim" diye gitmek isteyince "Mete de bizim kaderimiz bir" dedi. Konuşup anlaşan ikiliden Mete, arabaya almaya gidince, gündüz otopark için gelen adamlar İncila'yı kaçırdı.
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Mete ve İncila'nın birbirlerinden vazgeçememesi ve Naz'ın İncila hakkındaki gerçeği öğrenmesi gündem oldu. "Olan yine İncila'ya oldu" "Mete ve İncila'nın birbirinden vazgeçmemesi gerek" "Mete'nin geçmişi ve annesi gibi olmasından korktuğu için Naz'ı bırakamadığını anladık" "Vazgeçmek artık çok daha zor onlar için" "Naz büyük sırrı öğrendi, bakalım İncila'ya nasıl davranacak?" "Filiz ve Naz korkulan bir ikili olacak" "İncila ve Mete birbirinden vazgeçmiyor" "İncila'nın işi artık daha zor"