'İncila'nın İşi Artık Daha Zor'

"SEN BANA ARMAĞANSIN METE" Gülten, İncila'nın da Mete'nin de neden üzgün olduğunu merak ederken; Mete, ona "Ben olmasam hayatın daha güzel olur muydu? Mutsuz bir evlilik yaptığını anladığında ben mi engel oldum sana?" dedi. Gülten de oğluna kendisi için bir armağan olduğunu söyleyip sarıldı. Kapıdan çıkınca İncila'yı dışarıda gören Mete, onunla konuşmak istediğini ifade etti.