Cem Yılmaz'dan Türkiye'nin İlk Astronotu Paylaşımı

"BEN GELDİM SENİ BEKLİYORUM" Öte yandan Hülya Avşar da Mars temalı bir fotoğrafını paylaştı ve Alper Gezeravcı'ya "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun" diye seslendi.