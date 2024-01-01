Samsung Yapay Zekalı Telefonu Galaxy S24 Modelini Tanıttı
Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
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Samsung, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte yeni amiral gemisi yapay zeka destekli S24 serisini tanıttı. Şirket, yapay zeka teknolojisini akıllı telefon serisinde yazılımına dahil eden ilk cihaz üreticilerinden biri oldu. Her Samsung Galaxy S24 modelinde bulunan Galaxy AI, dil algılama ve çeviri, görüntü oluşturma ve kodlama dahil olmak üzere bir dizi üretken yetenek getiriyor.
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Samsung yapay zekalı telefonu Galaxy S24 modelini tanıttı (Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?) - 2 GALAXY AI Samsung'un yeni cihaz ve bulut tabanlı yapay zeka modeli Galaxy AI geceye damga vuran ana temaydı. İşte Galaxy AI'de yer alacak özellikler; Circle to Search With Google: Daha önce Android'de ana ekran düğmesine uzun basıldığında Google'ın sesli asistanı tetikleniyordu. Galaxy S24'te aynı eylem, görüntü tabanlı bir Google araması gerçekleştirmek için bir nesneye dokunabileceğiniz veya daire içine alabileceğiniz bir ekran kaplamasını harekete geçiriyor. Sonuçlar mevcut ekranınızın veya uygulamanızın üstünde sunulduğundan, arayüzden çıkmak sizi başlangıçta bulunduğunuz yere geri döndürür. Live Translate (Canlı Çeviri): Cihaz üzerinde çalışan bu özellik sayesinde artık bir telefon görüşmesi yaparken gerçek zamanlı çevirileri duyabilir ve bunların metin halini görebilirsiniz. Yapay zeka sayesinde Karşınızdaki kişi de sizi kendi konuşma dilinde duyacak.
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Samsung yapay zekalı telefonu Galaxy S24 modelini tanıttı (Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?) - 3 SESLİ KAYITLARI YAZIYA DÖKECEK Transcript Assist (Transkript Yardımı): Galaxy AI, Samsung Notes uygulamasındaki sesli notları ve metinleri yazıya dökebilir, çevirebilir ve özetleyebilir. Örnek olarak bir dersi veya toplantıyı ses kaydına aldığınızda yapay zeka bu sesleri bir metin dökümanı haline getirecek ve hatta oluşturduğu metin üzerinden oluşturulan ses kaydının özetini çıkararak toplantıdaki ana fikirleri derleyecek. Generative Edit (Oluşturucu Düzenleme): Google'ın Sihirli Düzenleyicisi gibi Galaxy AI da nesnelere uzun basarak ve onları taşıyarak, yeniden boyutlandırarak veya arka plandan kaldırarak görüntüleri değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca arka uçta çalışan Google'ın Imagen 2'si ile görüntüleri üretken dolgu ile genişletebilirsiniz. Böylelikle fotoğraflar bozulmadan boyutları genişletilebilir.
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YAPAY ZEKA DESTEKLİ MESAJ DÜZENLEME Chat Assist (Sohbet Yardımı): Bir mesajı uygun şekilde nasıl ifade edeceğinizden emin olmadığınızda, Galaxy AI gündelik ve resmi tonlar da dahil olmak üzere farklı tonlarda alternatifler sunuyor. Kısacası yapay zeka göndermek istediğiniz mesajı uygun bir dilde düzenleyerek size yeni seçenekler sağlıyor. Cihazların yapay zeka departmanında yapabildiklerinin çoğu Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 çipi tarafından sağlanıyor.
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GALAXY S24'ÜN DONANIMSAL ÖZELLİKLERİ Samsung bu kez üç adet Galaxy S modeli piyasaya sürüyor. Standart ve Plus modelleri hiçbir zaman Ultra kadar gösterişli olmamış olsa da, şirket bu yıl bu ikiliyi oldukça umut verici bir cihaz ikilisi haline getiren birkaç özellik yükseltmesi ekledi. Genel olarak, telefonlar önceki modellerden daha ince ve daha hafif hissettiriyor ve iPhone'u hatırlatan düz kenarlı bir tasarıma sahip olduğunda hemen hemen herkes hemfikir. Menekşe, Sarı, Gri ve Siyah renk seçeneklerine sahip telefonlar 512 GB'a kadar depolama alanı ve 12 GB RAM ile geliyor.
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Samsung yapay zekalı telefonu Galaxy S24 modelini tanıttı (Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?) - 6 DEĞİŞKEN EKRAN YENİLEME HIZI Hem Galaxy S24 hem de S24 Plus artık değişken yenileme hızı olan ekranlara sahip. 1 ila 120 Hz arasında değişen yenileme hızı, ekranların akıcılığını eldeki göreve göre ayarlayacağı anlamına geliyor. Statik görüntülere bakarken daha yavaş bir yenileme hızı ve oyun gibi daha hareketli etkinlikler için daha yüksek bir yenileme hızı olacak. Ayrıca ekran parlaklığı gün ışığı alan ortamlarda daha iyi oyun performansları sağlanması adına 2.600 nits olarak belirlenmiş. (Bu değer iPhone 15 cihazlarda 2.000 nit olarak yer alıyor.) Galaxy S24 Ultra 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelerde gelirken, Galaxy S24+ 256GB veya 512GB depolama seçenekleri ve Galaxy S24 128GB ve 256GB depolama alanı sunuyor. Kendisinden önceki iPhone 15 gibi S24 Ultra da titanyum renginde sunuluyor.
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YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA Samsung Galaxy S24 Ultra'nın yapay zeka destekli kamerası 200MP ana kamera ve büyütme seviyelerinde optik kaliteyi artırmak için 50MP sensör kamerayla birlikte çalışıyor. Adaptive Pixel Sensor sayesinde 2x, 3x, 5x ila 10x seviyelerinde yakınlaştırma yapıldığında dahi titrek ve pikselli görüntüleri geride bırakarak yüksek çözünürlüklü resimler çekilmesini sağlıyor. Öte yandan görüntüler gelişmiş dijital yakınlaştırma ile 100x'te kristal netliğinde sonuçlar veriyor. Galaxy S24 Ultra ayrıca önceki modele göre yüzde 60 daha büyük piksellere sahip olduğundan daha fazla ışığın içeri girmesini sağlıyor. Bu da cihazın düşük ışıkta çekim özelliğini (Nightography) geliştiriyor. Daha az bulanık fotoğraflar için optik görüntü sabitlemede (OIS) de geliştirmeler yapılırken, ISP (görüntü sinyali işlemcisi) görüntü gürültüsünü işlemeye yarıyor.
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TÜRKİYE FİYATI
17 Ocak itibarıyla ön siparişlere açılan ve 24 Ocak'tan itibaren genel satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S24 serisinin Türkiye fiyatları ise şöyle;
SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 256 GB | 12 GB RAM | 69.999 TL
SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 512 GB | 12 GB RAM | 73.999 TL
SAMSUNG GALAXY 24 ULTRA 1 TB | 12 GB RAM | 80.999 TL
SAMSUNG GALAXY S24+ 256 GB | 12 GB RAM | 46.499 TL
SAMSUNG GALAXY S24+ 256 GB | 12 GB RAM | 46.499 TL
SAMSUNG GALAXY S24 128 GB | 8 GB RAM | 39.999 TL
SAMSUNG GALAXY S24 256 GB | 8 GB RAM | 42.499 TL