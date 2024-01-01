Samsung yapay zekalı telefonu Galaxy S24 modelini tanıttı (Samsung Galaxy S24'ün özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?) - 6 DEĞİŞKEN EKRAN YENİLEME HIZI Hem Galaxy S24 hem de S24 Plus artık değişken yenileme hızı olan ekranlara sahip. 1 ila 120 Hz arasında değişen yenileme hızı, ekranların akıcılığını eldeki göreve göre ayarlayacağı anlamına geliyor. Statik görüntülere bakarken daha yavaş bir yenileme hızı ve oyun gibi daha hareketli etkinlikler için daha yüksek bir yenileme hızı olacak. Ayrıca ekran parlaklığı gün ışığı alan ortamlarda daha iyi oyun performansları sağlanması adına 2.600 nits olarak belirlenmiş. (Bu değer iPhone 15 cihazlarda 2.000 nit olarak yer alıyor.) Galaxy S24 Ultra 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelerde gelirken, Galaxy S24+ 256GB veya 512GB depolama seçenekleri ve Galaxy S24 128GB ve 256GB depolama alanı sunuyor. Kendisinden önceki iPhone 15 gibi S24 Ultra da titanyum renginde sunuluyor.