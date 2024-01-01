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Bağımlılıkla Mücadele Hız Kesmedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2466 bağımlı ile 18 bin 315, bağımlı yakınları ile de 12 bin 775 bireysel görüşme gerçekleştirdi.

  1. BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2466 bağımlı ile 18 bin 315, bağımlı yakınları ile de 12 bin 775 bireysel görüşme gerçekleştirdi. 1847 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar tıbbi tedavi için 2265 kez AMATEM ile ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 365 ayrı noktada verilen seminerlerle 19 bin 700 kişiye ulaşıldı.

    BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2466 bağımlı ile 18 bin 315, bağımlı yakınları ile de 12 bin 775 bireysel görüşme gerçekleştirdi. 1847 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar tıbbi tedavi için 2265 kez AMATEM ile ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 365 ayrı noktada verilen seminerlerle 19 bin 700 kişiye ulaşıldı.

  2. Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye?de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ile ailelerine ?bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek? sosyal iyileşme sürecinde destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar, 2466 bağımlı ile 18 bin 315, bağımlı yakınları ile de 12 bin 775 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 1847 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar bugüne kadar 2265 kez tıbbi tedavi için AMATEM ile ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmaları kapsamında şehir genelinde 365 ayrı noktada verilen seminerler ile 19 bin 700 kişiye ulaşıldı.

    Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye?de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ile ailelerine ?bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek? sosyal iyileşme sürecinde destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar, 2466 bağımlı ile 18 bin 315, bağımlı yakınları ile de 12 bin 775 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 1847 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar bugüne kadar 2265 kez tıbbi tedavi için AMATEM ile ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmaları kapsamında şehir genelinde 365 ayrı noktada verilen seminerler ile 19 bin 700 kişiye ulaşıldı.

  3. 200 yeni danışan, 935 farklı kişi<br> Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında hız kesmeyen GADEM?de, 2023 yılında 200?ü yeni danışan olmak üzere 935 farklı kişi ile 4345 seans görüşme gerçekleştirildi. 135 kişi, aile programı olan SAMBA eğitimine katılırken; 430 kez danışanlar tıbbi tedavi için AMATEM ve ÇEMATEM?e yönlendirildi. Bunun yanında, yaklaşık 52 ayrı noktada verilen seminerler ile 3 bin kişiye ulaşıldı.

    200 yeni danışan, 935 farklı kişi
    Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında hız kesmeyen GADEM?de, 2023 yılında 200?ü yeni danışan olmak üzere 935 farklı kişi ile 4345 seans görüşme gerçekleştirildi. 135 kişi, aile programı olan SAMBA eğitimine katılırken; 430 kez danışanlar tıbbi tedavi için AMATEM ve ÇEMATEM?e yönlendirildi. Bunun yanında, yaklaşık 52 ayrı noktada verilen seminerler ile 3 bin kişiye ulaşıldı.

  4. ?Nesli ihmal edemeyiz?<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en fazla önem verdikleri konunun başında sağlıklı, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirecek çalışmaları hayata geçirirken özellikle bağımlılıkla mücadelede konusunda önemli görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ?Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek, özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever'in veciz ifadesini unutmayalım. ?Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder?. Madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz. Büyükşehir her daim yanınızda? dedi.

    ?Nesli ihmal edemeyiz?
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en fazla önem verdikleri konunun başında sağlıklı, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirecek çalışmaları hayata geçirirken özellikle bağımlılıkla mücadelede konusunda önemli görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ?Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek, özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever'in veciz ifadesini unutmayalım. ?Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder?. Madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz. Büyükşehir her daim yanınızda? dedi.