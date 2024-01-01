Vale Hizmeti Tarih Oluyor: Uzaktan Vale Teknolojisi

BMW'den yapılan açıklamada "Uzaktan vale hizmeti, aracı yönlendirmek ve hareket ettirmek için gelişmiş teknoloji ve canlı kamera görüntüleri kullanıyor, böylece araç dikkatlice kontrollü bir şekilde park edilip tekrar geri alınabiliyor. Bu teknolojinin gelecekteki olası uygulamaları arasında etkinliklerde, havaalanlarında veya lojistik sektöründe yer alabilir." ifadeleri kullanıldı.