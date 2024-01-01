Vale Hizmeti Tarih Oluyor: Uzaktan Vale Teknolojisi
BMW, uzaktan vale hizmetini tanıttı. Bu özellik sayesinde sürücü koltuğunda şoför olmadan araçlar uzaktan kumandayla park edilebilecek.
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CES 2024 fuarında yapay zeka ve akıllı teknolojiler konusunda birçok yenilik görücüye çıktı. Alman otomotiv şirketi BMW uzaktan kumanda ile çalışan "vale" hizmetini tanıttı.
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Sistem, içinde şoför bulunmayan aracın uzaktan bir kontrolcüye bağlanarak park edilebilmesini sağlıyor.
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BMW'den yapılan açıklamada "Uzaktan vale hizmeti, aracı yönlendirmek ve hareket ettirmek için gelişmiş teknoloji ve canlı kamera görüntüleri kullanıyor, böylece araç dikkatlice kontrollü bir şekilde park edilip tekrar geri alınabiliyor. Bu teknolojinin gelecekteki olası uygulamaları arasında etkinliklerde, havaalanlarında veya lojistik sektöründe yer alabilir." ifadeleri kullanıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesinde bir vale, değeri yaklaşık 5 milyon lira olan bir Chevrolet aracı park etmek yerine gezintiye çıkması sonucu ağır hasar alarak kaza yapmıştı.BMW, uzaktan vale hizmetiyle birlikte bu problemlerin de önüne geçmeyi hedefliyor olabilir.