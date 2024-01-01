Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İlk Kareler

Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı.