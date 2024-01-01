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Sahilde Çürümüş Cesetler!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde çürümeye yüz tutmuş kimliği belirsiz 2 ayrı erkek cesedi bulundu.

  1. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler, Taşağıl Mahallesi sınırlarında bulunan golf otelin sahilinde cesetle karşılaştı.

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler, Taşağıl Mahallesi sınırlarında bulunan golf otelin sahilinde cesetle karşılaştı.

  2. Aynı saatlerde Kızılot?ta bulunan bir otelin sahilinde bir ceset bulunduğu ihbarı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, üzerinde sadece ayakkabı ve şort olduğu değerlendirilen kıyafet bulunan çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

    Aynı saatlerde Kızılot?ta bulunan bir otelin sahilinde bir ceset bulunduğu ihbarı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, üzerinde sadece ayakkabı ve şort olduğu değerlendirilen kıyafet bulunan çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

  3. Cesetlerin denizden dalgalarla sahile çıktığı değerlendirilirken olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kimliği ve cinsiyetleri belirlenemeyen 2 cesedin, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

    Cesetlerin denizden dalgalarla sahile çıktığı değerlendirilirken olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kimliği ve cinsiyetleri belirlenemeyen 2 cesedin, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

  4. Diğer taraftan, 3 gün önce yine dalgalar Çenger sahilinde ve Alanya sahilinde yine çürümüş vaziyette 2 ceset bulunmuştu.

    Diğer taraftan, 3 gün önce yine dalgalar Çenger sahilinde ve Alanya sahilinde yine çürümüş vaziyette 2 ceset bulunmuştu.

  5. HATAY'DA DA BİR HAFTADA 3 CESET BULUNMUŞTU Hatay?ın Reyhanlı ilçesinde son bir haftada su kanalı içerinde üç ceset bulundu.

    HATAY'DA DA BİR HAFTADA 3 CESET BULUNMUŞTU Hatay?ın Reyhanlı ilçesinde son bir haftada su kanalı içerinde üç ceset bulundu.