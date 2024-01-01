Uludağ'da Yarıyıl Tatili: Pistler Doldu Taştı

Melek Öztürk de İstanbul'dan 18 kişilik grupla Uludağ'a geldiğini ifade ederek, "Biraz soğuk ve sisli ama eğlenceli geçiyor. Uludağ'a ilk kez geliyorum, çok beğendik. Burada bir gece konaklayıp döneceğiz. Bol bol kayıp eğleniyoruz." diye konuştu. İlkokul öğrencisi Esila Ekemen ise başarı belgesi aldığı için babasının kendisini Uludağ'a getirerek sürpriz yaptığını, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldü.