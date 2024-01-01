Uludağ'da Yarıyıl Tatili: Pistler Doldu Taştı

Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
'Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattında geri sayım...
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Bakan Tunç 'af' konusuna açıklık getirdi: Şu an gündemimizde değil
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Yapay zeka dersleri üniversitelerde notlara gelecek akademik yıl yansıtılacak
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
Ocak ayında 863 milyon Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
İl milli eğitim müdürlerinin asalet kararnamesi yayımlandı
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
AK Parti'de ilçe belediye adaylıkları tebliğ edildi: Sürpriz isimler var
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneyler belli oldu
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Kaymakam Akeller: Ben kimseyi darp etmedim
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
'Hakim savcı yardımcılığı ilk uygulama merkezimizi Bursa'da açtık'
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
Yaşlı kadının boğazını sıkan CHP'li başkan serbest bırakıldı
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
'Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok'
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Sömestir otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
FETÖ'den ihraç pilot üsteğmen tutuklandı
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
Erdoğan: Netanyahu günümüzün Führer'i
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, İstanbul'a kar yağabilir
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
TROY'a geçiş tıkalı: Vatandaşlar sonuç alamıyor
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Anaokulu fiyatları cep yakıyor: Yıllık 1 milyon isteyen var
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu
Ankara Gölbaşında 3 bin kooperatif üyesi memur mağdur oldu

Uludağ'da Yarıyıl Tatili: Pistler Doldu Taştı

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, okulların yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

  1. Günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı, kar kalınlığının 37 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'ndeki kayak ve kızak pistleri adeta dolup taştı. Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle telesiyejlerin kapalı tutulduğu Uludağ'daki pistlerde çoğunlukla acemiler kayak keyfi yaşadı.

    Günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı, kar kalınlığının 37 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'ndeki kayak ve kızak pistleri adeta dolup taştı. Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle telesiyejlerin kapalı tutulduğu Uludağ'daki pistlerde çoğunlukla acemiler kayak keyfi yaşadı.

  2. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede, bazı kayakseverler zirvedeki tesislere yürüyerek çıkıp kayak yaptı. Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrenirken, özellikle çocuklar poşetlerle kaydı.

    Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede, bazı kayakseverler zirvedeki tesislere yürüyerek çıkıp kayak yaptı. Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrenirken, özellikle çocuklar poşetlerle kaydı.

  3. "YOĞUN SİS VAR" İstanbul'dan ailesi ve akrabalarının bulunduğu 15 kişilik grupla gelen Pınar Kaya, Uludağ'da çok eğlendiklerini söyledi. Tatilin ilk gününü karın keyfini çıkararak geçirdiklerini belirten Kaya, "Uludağ çok güzel, çok keyifli geçiyor. Biraz üşüyoruz ama azıcık ısınıp sonra eğlenmeye devam ediyoruz. Yoğun sis var ama her şey çok güzel." dedi.

    "YOĞUN SİS VAR" İstanbul'dan ailesi ve akrabalarının bulunduğu 15 kişilik grupla gelen Pınar Kaya, Uludağ'da çok eğlendiklerini söyledi. Tatilin ilk gününü karın keyfini çıkararak geçirdiklerini belirten Kaya, "Uludağ çok güzel, çok keyifli geçiyor. Biraz üşüyoruz ama azıcık ısınıp sonra eğlenmeye devam ediyoruz. Yoğun sis var ama her şey çok güzel." dedi.

  4. Melek Öztürk de İstanbul'dan 18 kişilik grupla Uludağ'a geldiğini ifade ederek, "Biraz soğuk ve sisli ama eğlenceli geçiyor. Uludağ'a ilk kez geliyorum, çok beğendik. Burada bir gece konaklayıp döneceğiz. Bol bol kayıp eğleniyoruz." diye konuştu. İlkokul öğrencisi Esila Ekemen ise başarı belgesi aldığı için babasının kendisini Uludağ'a getirerek sürpriz yaptığını, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

    Melek Öztürk de İstanbul'dan 18 kişilik grupla Uludağ'a geldiğini ifade ederek, "Biraz soğuk ve sisli ama eğlenceli geçiyor. Uludağ'a ilk kez geliyorum, çok beğendik. Burada bir gece konaklayıp döneceğiz. Bol bol kayıp eğleniyoruz." diye konuştu. İlkokul öğrencisi Esila Ekemen ise başarı belgesi aldığı için babasının kendisini Uludağ'a getirerek sürpriz yaptığını, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldü.