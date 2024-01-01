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MFÖ Müjdeli Haberi Verdi

MFÖ grubu tekrar "Özkan"sız sahnede!

  1. MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ile Fuat Güner sevenlerine müjdeli haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. 2023 yılında kaybettikleri yakın dostları "Özkan Uğur"dan sonra sahnelere yeniden döneceklerini duygusal bir mesajla yayınladılar.

    MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ile Fuat Güner sevenlerine müjdeli haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. 2023 yılında kaybettikleri yakın dostları "Özkan Uğur"dan sonra sahnelere yeniden döneceklerini duygusal bir mesajla yayınladılar.

  2. MFÖ grubunun üyelerinden şarkıcı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da lenf kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

    MFÖ grubunun üyelerinden şarkıcı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da lenf kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

  3. Acı haberle sarsılan ve uzun bir süre kendine gelemeyen grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner 52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikten sonra sahnelerde yer almadı.

    Acı haberle sarsılan ve uzun bir süre kendine gelemeyen grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner 52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikten sonra sahnelerde yer almadı.

  4. Sevenlerine müjdeli haberi sosyal medya üzerinden veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner," Kaderde bu da varmış" sözleri ile duygusal bir mesaj yayınladı.

    Sevenlerine müjdeli haberi sosyal medya üzerinden veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner," Kaderde bu da varmış" sözleri ile duygusal bir mesaj yayınladı.

  5. "52 YIL İÇİN ŞÜKRAN, 7 AY İÇİN ÖZLEM"

    "52 YIL İÇİN ŞÜKRAN, 7 AY İÇİN ÖZLEM"

  6. Sevenlerine konser vereceklerini duyuran Alanson, konser afişini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı.

    Sevenlerine konser vereceklerini duyuran Alanson, konser afişini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı.

  7. Alanson," Kaderde bu varmış, en başa dönmek... İçimizde Özkan?la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

    Alanson," Kaderde bu varmış, en başa dönmek... İçimizde Özkan?la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

  8. Fuat Güner de aynı paylaşıma kendi Instagram sayfasında yer verdi.

    Fuat Güner de aynı paylaşıma kendi Instagram sayfasında yer verdi.