MFÖ Müjdeli Haberi Verdi

Alanson," Kaderde bu varmış, en başa dönmek... İçimizde Özkan?la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.