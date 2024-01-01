Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sii Son Haliyle Gündemde
Yaprak Dökümü'nün isyankar miniği Ayşe'nin son halini görenler inanamıyor. Şimdilerde 22 yaşında olan Şebnem Ceceli şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte son hali:
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Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün oyuncu kadrosunda, Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar isimler yer alıyordu.
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Ekranlara hala tekrarları bir reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi.
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GÖREN GÖZLERİNE İNANAMIYOR
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Aradan geçen zamanda evin küçük Ayşe'si Şebnem Ceceli de büyüyüp genç kız oldu.
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Şimdilerde oyunculuk eğitimi alan Ceceli'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor.
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İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...
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