Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sii Son Haliyle Gündemde

Aradan geçen zamanda evin küçük Ayşe'si Şebnem Ceceli de büyüyüp genç kız oldu.

Ekranlara hala tekrarları bir reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü'nün hafızalarda kalan isimlerinden biri de evin küçük kızı Ayşe'ydi.

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