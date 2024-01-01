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Boyun Ve Sırt Ağrısına Engel Olmanın 5 Yolu

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bel ağrısı, 2020 yılında dünya çapında 619 milyon insanı etkiledi ve önde gelen sakatlıklardan biri oldu.

  1. Boyun ve sırt ağrısına engel olmanın 5 yolu - 1 AKTİF OLUN Egzersiz yapmanın kasları güçlendirdiği herkes tarafından biliniyor ancak egzersiz aynı zamanda temel besin maddelerinin omurlar arasında bulunan disklere iletilmesini kolaylaştırıyor. Düzenli aerobik egzersiz yapmak sırt ve boyun ağrısı için en iyi önlemlerden biri olabilir. Aynı zamanda yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kalbin kan pompalamasını sağlayan çeşitli aktiviteler de bu tarz ağrılara iyi geliyor. Uzmanlar fiziksel rahatlamanın, uykunun, sağlıklı beslenmenin ve iyi bir zihinsel sağlığın da önemli önleyici tedbirler arasında olduğunu belirtiyor.

    Boyun ve sırt ağrısına engel olmanın 5 yolu - 1 AKTİF OLUN Egzersiz yapmanın kasları güçlendirdiği herkes tarafından biliniyor ancak egzersiz aynı zamanda temel besin maddelerinin omurlar arasında bulunan disklere iletilmesini kolaylaştırıyor. Düzenli aerobik egzersiz yapmak sırt ve boyun ağrısı için en iyi önlemlerden biri olabilir. Aynı zamanda yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kalbin kan pompalamasını sağlayan çeşitli aktiviteler de bu tarz ağrılara iyi geliyor. Uzmanlar fiziksel rahatlamanın, uykunun, sağlıklı beslenmenin ve iyi bir zihinsel sağlığın da önemli önleyici tedbirler arasında olduğunu belirtiyor.

  2. SİGARAYI BIRAKIN Sigarayı sırt ve boyun ağrısıyla ilişkilendiren bir dizi çalışma ortaya atıldı. Uzmanlara göre sigaranın içinde bulunan maddeler yani sigaranın kendisi sırt ve boyun ağrısına katkıda bulunuyor olabilir. Bilim insanları tarafından sigara içmenin omurlar arası disklere giden kan akışını azalttığı ve dejenerasyon oranını arttırdığı belirlendi. Dolayısıyla sırt ağrısı sigara içenlerde daha yaygındır ve genel kondisyon eksikliğiyle birleştiğinde daha büyük bir etkiye ve buna bağlı sakatlığa neden olur.

    SİGARAYI BIRAKIN Sigarayı sırt ve boyun ağrısıyla ilişkilendiren bir dizi çalışma ortaya atıldı. Uzmanlara göre sigaranın içinde bulunan maddeler yani sigaranın kendisi sırt ve boyun ağrısına katkıda bulunuyor olabilir. Bilim insanları tarafından sigara içmenin omurlar arası disklere giden kan akışını azalttığı ve dejenerasyon oranını arttırdığı belirlendi. Dolayısıyla sırt ağrısı sigara içenlerde daha yaygındır ve genel kondisyon eksikliğiyle birleştiğinde daha büyük bir etkiye ve buna bağlı sakatlığa neden olur.

  3. SANDALYENİZİ ATIN İnsanlar avcı-toplayıcılardan evrimleşti. Yani bir bilgisayarın başında oturmak veya bütün gün oturup telefonlara bakmak aslında bizim yapmak için tasarlandığımız şey değil. Uzmanlara göre ayakta durmak omurgaya baskının en uygun şekilde uygulandığı pozisyon. Masa başında çalışıyorsanız sandalyenizi yüksekliği ayarlanabilen bir ayakta çalışma masasıyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Oturmanın sırt için neden bu kadar kötü olduğu tam olarak açık değil. Sırt ve boyun ağrısında duruşun rolü de tartışma konusu.

    SANDALYENİZİ ATIN İnsanlar avcı-toplayıcılardan evrimleşti. Yani bir bilgisayarın başında oturmak veya bütün gün oturup telefonlara bakmak aslında bizim yapmak için tasarlandığımız şey değil. Uzmanlara göre ayakta durmak omurgaya baskının en uygun şekilde uygulandığı pozisyon. Masa başında çalışıyorsanız sandalyenizi yüksekliği ayarlanabilen bir ayakta çalışma masasıyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Oturmanın sırt için neden bu kadar kötü olduğu tam olarak açık değil. Sırt ve boyun ağrısında duruşun rolü de tartışma konusu.

  4. AĞIRLIK KALDIRIRKEN DİKKATLİ OLUN Birleşik Krallık'ta her yıl 300 bin kişi ağırlık kaldırırken gelişen kazalar nedeniyle sırt ağrısı çekiyor. Güvenli bir şekilde kaldırmak için çömelin, yükü iki elinizle vücudunuza yakın tutun, sırtınızı dik tutun ve kalçalarınızı ve dizlerinizi dik tutarak ayakta durun.

    AĞIRLIK KALDIRIRKEN DİKKATLİ OLUN Birleşik Krallık'ta her yıl 300 bin kişi ağırlık kaldırırken gelişen kazalar nedeniyle sırt ağrısı çekiyor. Güvenli bir şekilde kaldırmak için çömelin, yükü iki elinizle vücudunuza yakın tutun, sırtınızı dik tutun ve kalçalarınızı ve dizlerinizi dik tutarak ayakta durun.

  5. AĞRINIZ VARSA YATAKTA KALMAYIN Yatakta ne kadar uzun süre kalırsanız sakatlığınız o kadar kötü olur. Sırt ağrısı olan kişilerin ağrıyı daha da kötüleştirebileceğinden endişe ederek aktiviteden kaçınma eğilimi durumu daha da kötüleştiriyor. Çelişkili bir şekilde, aktiviteye erkenden başlamak genel sakatlık süresini kısaltıyor.

    AĞRINIZ VARSA YATAKTA KALMAYIN Yatakta ne kadar uzun süre kalırsanız sakatlığınız o kadar kötü olur. Sırt ağrısı olan kişilerin ağrıyı daha da kötüleştirebileceğinden endişe ederek aktiviteden kaçınma eğilimi durumu daha da kötüleştiriyor. Çelişkili bir şekilde, aktiviteye erkenden başlamak genel sakatlık süresini kısaltıyor.