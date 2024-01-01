Boyun Ve Sırt Ağrısına Engel Olmanın 5 Yolu

SANDALYENİZİ ATIN İnsanlar avcı-toplayıcılardan evrimleşti. Yani bir bilgisayarın başında oturmak veya bütün gün oturup telefonlara bakmak aslında bizim yapmak için tasarlandığımız şey değil. Uzmanlara göre ayakta durmak omurgaya baskının en uygun şekilde uygulandığı pozisyon. Masa başında çalışıyorsanız sandalyenizi yüksekliği ayarlanabilen bir ayakta çalışma masasıyla değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Oturmanın sırt için neden bu kadar kötü olduğu tam olarak açık değil. Sırt ve boyun ağrısında duruşun rolü de tartışma konusu.