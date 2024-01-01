Meteoroloji'den 23 İl İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji?den 23 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz?in iç kesimleri ile Doğu Anadolu?nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbrili olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Meteoroloji?den yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş?un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van?ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt?in yüksekleri, Şırnak?ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari?de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
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Doğu Karadeniz'de yağmur, 1600 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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23 KENTE SARI KODLU UYARI MGM tarafındanAdıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
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EGE
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu
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AKDENİZ
Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu
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İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu YOZGAT °C, -3°C
Çok bulutlu
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BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu SİNOP °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt'in yükseklerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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7 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
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22 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
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23 OCAK SALI HAVA NASIL OLACAK?
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24 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?
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25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
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26 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?