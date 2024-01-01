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Pazarcıların Kör Eden Tezgah Yeri Kavgası

Bursa?da tezgah yeri kavgası nedeniyle 2 aile arasında çıkan kavgada, çivili sopayla dövülen Yağızhan Y., sol gözünü kaybetti. Kavgada, Yağızhan Y.?nin babası Fahrettin Y. ise yaralandı. Kavgaya karışan pazarcı iki kardeş, gözaltına alındı.

  1. Bursa?da tezgah yeri kavgasında bir kişi gözünü kaybetti. Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi?ndeki Kasımefendi Caddesi?nde meydana geldi.

    Bursa?da tezgah yeri kavgasında bir kişi gözünü kaybetti. Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi?ndeki Kasımefendi Caddesi?nde meydana geldi.

  2. Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., iddiaya göre daha önce tezgah yeri nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. ve Beytullah Y. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında yine tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı.

    Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., iddiaya göre daha önce tezgah yeri nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. ve Beytullah Y. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında yine tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı.

  3. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.?ye vurmaya başladı.

    Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.?ye vurmaya başladı.

  4. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken, aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi?ne götürüldü.

    Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken, aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi?ne götürüldü.

  5. Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi?ne sevk edilirken, Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi?ne sevk edilirken, Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.