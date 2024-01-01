Pazarcıların Kör Eden Tezgah Yeri Kavgası

Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., iddiaya göre daha önce tezgah yeri nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. ve Beytullah Y. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında yine tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı.