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Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırgan Paniği: 11 Kişiyi Bıçakladı, Polis Peşinde

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokak sokak gezen bir saldırgan, 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  1. İstanbul Esenyurt?ta kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak sokak gezerek 11 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    İstanbul Esenyurt?ta kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak sokak gezerek 11 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

  2. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  3. Görüntülerde saldırganın bir iş yerine girdiği, içeride bir kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor.

    Görüntülerde saldırganın bir iş yerine girdiği, içeride bir kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor.

  4. Saldırgan olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken, görüntülerde vatandaşların panikle iş yerinden çıktığı görülüyor.

    Saldırgan olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken, görüntülerde vatandaşların panikle iş yerinden çıktığı görülüyor.

  5. "HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ" Kimliği belirsiz saldırgan tarafından bıçaklanan Mehmet Üstel, ?Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil.? diye konuştu. Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca?nın babası Hasan Karaca ise, ?Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı.? şeklinde konuştu.

    "HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ" Kimliği belirsiz saldırgan tarafından bıçaklanan Mehmet Üstel, ?Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil.? diye konuştu. Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca?nın babası Hasan Karaca ise, ?Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı.? şeklinde konuştu.