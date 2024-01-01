Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırgan Paniği: 11 Kişiyi Bıçakladı, Polis Peşinde

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ" Kimliği belirsiz saldırgan tarafından bıçaklanan Mehmet Üstel, ?Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil.? diye konuştu. Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca?nın babası Hasan Karaca ise, ?Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı.? şeklinde konuştu.