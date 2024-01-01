İkizleri Doğdu! İsimlerini Bakın Ne Koydular

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten 9 ay önce müjdeli bir haber gelmişti. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği öğrenilmişti.