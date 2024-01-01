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İkizleri Doğdu! İsimlerini Bakın Ne Koydular

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

  1. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten 9 ay önce müjdeli bir haber gelmişti. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği öğrenilmişti.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten 9 ay önce müjdeli bir haber gelmişti. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği öğrenilmişti.

  2. İKİZ BEBEKLER DÜNYAYA GELDİ

    İKİZ BEBEKLER DÜNYAYA GELDİ

  3. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri doğdu.

    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri doğdu.

  4. Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

  5. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günler süren isim arayışı babalarının adlarını vermekle son bulmuştu.

    İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günler süren isim arayışı babalarının adlarını vermekle son bulmuştu.

  6. Mutlu çift bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verdi.

    Mutlu çift bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verdi.

  7. BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEMİŞLERDİ <br> Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, baby shower partisi düzenledi. Görümcesi Melek Zübeyde ve Perihan Savaş 'ın gelini Melis Ketenci ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli'nin güzelliği göz kamaştırdı.

    BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEMİŞLERDİ
    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, baby shower partisi düzenledi. Görümcesi Melek Zübeyde ve Perihan Savaş 'ın gelini Melis Ketenci ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli'nin güzelliği göz kamaştırdı.

  8. Bebe mavisi bir bluz ve beyaz bir pantolonla maviler içindeki konseptle uyumlu bir görünüm sergileyen Şefkatli'nin pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

    Bebe mavisi bir bluz ve beyaz bir pantolonla maviler içindeki konseptle uyumlu bir görünüm sergileyen Şefkatli'nin pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

  9. İkiz bebeklere hamile olmasına rağmen fit görüntüsünü de kaybetmeyen Şefkatli'ye sevenlerinden çok sayıda yorum geldi.

    İkiz bebeklere hamile olmasına rağmen fit görüntüsünü de kaybetmeyen Şefkatli'ye sevenlerinden çok sayıda yorum geldi.