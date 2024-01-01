Instagram'a Yeni Özellik Geliyor
Takip nedenini belirtmek zorunlu olacak
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Instagram, takip istekleriyle ilgili önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor.
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İtalyan yazılımcı Alessandro Paluzzi'nin paylaşımlarına göre, Instagram kullanıcıları artık takip istekleri atarken, kişiyi neden takip edilmek istediklerini belirtmek zorunda kalacaklar.
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Bu yeni özellik, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve takip etme sebebini anlamalarına olanak tanıyacak.
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Yapılmakta olan bu tür değişiklikler, sosyal medya platformlarında kullanıcı deneyimini geliştirme ve güvenli bir ortam sağlama amacı taşıyor.