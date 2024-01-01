Cem Karaca'nın Gözyaşları Filmi Sanatseverlerle Buluştu

Sanatçının oğlu Emrah Karaca da hem kendisinin hem de ekibin çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Konuştuğum herkes aynı heyecanı yaşıyor. Öncelikle böyle bir filmi hayata geçirebildiğimiz için ve buna imkan sağladıkları için yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar ellerinden ne geliyorsa bu filme aktarmaya çalıştı ama tabii öte yandan da benim kendi şahsi hasretimi gideren, başta Yüksel Aksu ve oyuncularımız olmak üzere babam, dedem, babaannem ve annemi canlandıran tüm oyunculara, bu filme kattıkları her damla ter için tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Artık film sizlere emanet. Kaybettiğimiz değerleri bu şekilde anmak, tekrar izleyici ve dinleyiciyle buluşturmak bence çok önemli. Umarım devamı gelir. Emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."