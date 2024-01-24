Karadeniz Üzerinden Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor

KARADENİZ ÜZERİNDEN YENİ BİR SOĞUK VE YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR Yurdun geri kalanında havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görüleceği bilgisini veren Şahbaz, şöyle devam etti: ?Perşembe günü, yağışlı sistem, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış yapacak ancak yurdumuzu terk ediyor. Buna karşılık perşembe günü, yurdumuzun, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara?nın doğusu ve Batı Karadeniz?de yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz?in iç kesimlerinde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Cuma günü yeni sistem daha da genişleyerek ülke üzerindeki etkisini artırıyor. Marmara?da, Batı Karadeniz?in tamamında yağış bekliyoruz. Orta Karadeniz?in de iç kesimlerinde yağış olacak.?