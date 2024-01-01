'Milyonlarca Liranın Üstüne Yattlar'

Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, Zeynep Bastık ve Edis'e üç konser vermeleri karşılığında milyonlarca liralık ödeme yaptığını ancak ikilinin hem konserleri iptal ettiğini hem de paraları geri vermediğini öne sürdü. O belgeler ortalığı karıştırdı.