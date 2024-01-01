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'Milyonlarca Liranın Üstüne Yattlar'

Belgeler bir bir ortaya çıktı

  1. Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, Zeynep Bastık ve Edis'e üç konser vermeleri karşılığında milyonlarca liralık ödeme yaptığını ancak ikilinin hem konserleri iptal ettiğini hem de paraları geri vermediğini öne sürdü. O belgeler ortalığı karıştırdı.

    Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife, Zeynep Bastık ve Edis'e üç konser vermeleri karşılığında milyonlarca liralık ödeme yaptığını ancak ikilinin hem konserleri iptal ettiğini hem de paraları geri vermediğini öne sürdü. O belgeler ortalığı karıştırdı.

  2. Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife'ın son dönemlerin tartışmalı isimlerinden Edis ve Zeynep Bastık hakkında ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

    Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife'ın son dönemlerin tartışmalı isimlerinden Edis ve Zeynep Bastık hakkında ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

  3. İddiaya göre; ünlü şirket 2022 yılında Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta konser vermeleri için iki şarkıcıyla anlaşma imzaladı.

    İddiaya göre; ünlü şirket 2022 yılında Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta konser vermeleri için iki şarkıcıyla anlaşma imzaladı.

  4. İmza karşılığı iki isme 200'er bin Euro ödeme yapan şirket, şarkıcıların bağlı olduğu menajerlik şirketlerine önce ön ödeme yaptı ve kısa bir süre sonra da tüm bedeli banka aracılığıyla yatırdı. Anlaşmaya güvenen şirket, ayrıca konserler için ilanlar da bastırarak Almanya'nın üç şehrinde konser alanı bulup kiralama ücreti ödedi.

    İmza karşılığı iki isme 200'er bin Euro ödeme yapan şirket, şarkıcıların bağlı olduğu menajerlik şirketlerine önce ön ödeme yaptı ve kısa bir süre sonra da tüm bedeli banka aracılığıyla yatırdı. Anlaşmaya güvenen şirket, ayrıca konserler için ilanlar da bastırarak Almanya'nın üç şehrinde konser alanı bulup kiralama ücreti ödedi.

  5. Bununla da kalmayan şirket, şarkıcıların mağdur olmaması adına her detayı düşünerek Edis ve Zeynep Bastık'ın ekiplerine uçak bileti alıp vize ücretlerini de karşıladı.

    Bununla da kalmayan şirket, şarkıcıların mağdur olmaması adına her detayı düşünerek Edis ve Zeynep Bastık'ın ekiplerine uçak bileti alıp vize ücretlerini de karşıladı.

  6. Ancak yakın arkadaş olduğu bilinen Edis ile Zeynep Bastık son dakika konserlere katılmayacaklarını ifade etti.

    Ancak yakın arkadaş olduğu bilinen Edis ile Zeynep Bastık son dakika konserlere katılmayacaklarını ifade etti.

  7. Şirket yetkilileri sadece bu iki isme değil, organizasyonla ilgili ödemeler de yapıldığını belirterek toplam zararlarının 26 milyon lira olduğunu söyledi. Şirketi ve hayranlarını yüz üstü bırakan iki isim, kısa bir süre sonra Avrupa'nın başka ülkelerinde başka organizasyon firmalarıyla anlaşmalar yaparak sahne aldı.

    Şirket yetkilileri sadece bu iki isme değil, organizasyonla ilgili ödemeler de yapıldığını belirterek toplam zararlarının 26 milyon lira olduğunu söyledi. Şirketi ve hayranlarını yüz üstü bırakan iki isim, kısa bir süre sonra Avrupa'nın başka ülkelerinde başka organizasyon firmalarıyla anlaşmalar yaparak sahne aldı.

  8. Üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödeyen şirket, şarkıcıların sahne almadığı gibi parayı da iade etmediğini iddia etti.

    Üç konser vermeleri karşılığında 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödeyen şirket, şarkıcıların sahne almadığı gibi parayı da iade etmediğini iddia etti.