Beyninizin Şeker İsteğini Alt Etmenin 10 Yolu

BOL BOL SU TÜKETİN İştahınızın susuzluğun bir işareti olabileceğini duymuş olabilirsiniz. Beynimizin açlık ve susuzluk sinyalleri benzer olabilir ve bu da kafa karışıklığına yol açabilir. Beyindeki hipotalamus hem susuzluk hem de açlık sinyallerini düzenliyor ve bu sinyaller bazen birbirine karışabiliyor ve yanlış yorumlanabiliyor. Susuz kaldığınızda, depolanan enerjiyi verimli bir şekilde işlemezsiniz. Bu nedenle hızlı enerji artışı için şeker tüketmek yerine su içmek, depolanmış enerjinin kullanılmasına yardımcı olabilir. Günde en az altı ila sekiz bardak su içtiğinizden emin olun.