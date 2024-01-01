Denizde Cansız Bedeni Bulunan Üniversite Öğrencisine Veda!

Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak
Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

Denizde Cansız Bedeni Bulunan Üniversite Öğrencisine Veda!

Antalya'da kaybolduktan 16 gün sonra sahilde cesedi bulunan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

  1. Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ocak'ta bir kadın cesedi bulunmuş; cesedin 4 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu gerçekleştirilen DNA testi ile kesinleşmişti.

    Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ocak'ta bir kadın cesedi bulunmuş; cesedin 4 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a (18) ait olduğu gerçekleştirilen DNA testi ile kesinleşmişti.

  2. Merve Şevval Elmas'ın babası Osman Elmas, cenazeyi teslim almıştı. Hayatını kaybeden Elmas için, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Merve Şevval Elmas'ın babası Osman Elmas, cenazeyi teslim almıştı. Hayatını kaybeden Elmas için, Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

  3. Cenaze töreninde baba Osman Elmas'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Merve'nin naaşı Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenaze töreninde baba Osman Elmas'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Merve'nin naaşı Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

  4. "CENAZEMİZİ BULMANIN BİR NİMET OLDUĞUNU ANLADIK" Fatih Camii'ndeki cenaze töreni öncesi konuşan amca Abdülrahim Elmas, "Cenazemizi bulmanın da büyük bir nimet olduğunu anladık. Bizim kızımız maalesef, özellikle pandemi döneminde kendini internete, telefona kaptırdı, asosyal biriydi. Kızımıza yakıştıramadık, ergenlik dönemiydi, üniversitede açılır diye düşündük. Sadece telefonu ve kendisi vardı. Asosyaldi ama niyetliydi, hayvanseverdi, insanlarla geçimi iyiydi ama resmiydi." dedi.

    "CENAZEMİZİ BULMANIN BİR NİMET OLDUĞUNU ANLADIK" Fatih Camii'ndeki cenaze töreni öncesi konuşan amca Abdülrahim Elmas, "Cenazemizi bulmanın da büyük bir nimet olduğunu anladık. Bizim kızımız maalesef, özellikle pandemi döneminde kendini internete, telefona kaptırdı, asosyal biriydi. Kızımıza yakıştıramadık, ergenlik dönemiydi, üniversitede açılır diye düşündük. Sadece telefonu ve kendisi vardı. Asosyaldi ama niyetliydi, hayvanseverdi, insanlarla geçimi iyiydi ama resmiydi." dedi.

  5. "CİNAYETTEN ŞÜPHELENMİYORUZ" Cinayet ihtimali üzerinde durmadıklarını belirten Abdülrahim Elmas, "10 gün önce hastalanıyor, ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Hastayken iki üç gün odasından dışarıya çıkmıyor. Babasına sonradan toparlandığını söylüyor ama vücut tabi kırgın. O arada da sınavları sıkıştırıyor. Sınavda düşük not almayı da kabullenmeyen bir kızdı, ortaokul sonuna kadar hep okul birincisiydi. Ders çalışırken stres yaptı, çalışacak yer bulamıyorum diyordu. Bulamaması, özel oda, yalnızlık, sakinlik isteğiydi. Annesi bu durumu sormuş iki üç gün önce, çalışacak yer bulabildin mi diye, 'Evet toprağın altı, yaşamak zor, Allah'ım yaşamak ne kadar zor' tarzında laflar etmiş. Biz cinayetten hiç şüphelenmiyoruz. Arkadaşları, öğretmenleri, KYK müdürleri çok ilgililerdi. Kendileriyle görüştük, odasını gördük, arkadaşlarıyla tanıştık hiçbirinden bir şüphemiz yoktur." diye konuştu.

    "CİNAYETTEN ŞÜPHELENMİYORUZ" Cinayet ihtimali üzerinde durmadıklarını belirten Abdülrahim Elmas, "10 gün önce hastalanıyor, ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyor. Hastayken iki üç gün odasından dışarıya çıkmıyor. Babasına sonradan toparlandığını söylüyor ama vücut tabi kırgın. O arada da sınavları sıkıştırıyor. Sınavda düşük not almayı da kabullenmeyen bir kızdı, ortaokul sonuna kadar hep okul birincisiydi. Ders çalışırken stres yaptı, çalışacak yer bulamıyorum diyordu. Bulamaması, özel oda, yalnızlık, sakinlik isteğiydi. Annesi bu durumu sormuş iki üç gün önce, çalışacak yer bulabildin mi diye, 'Evet toprağın altı, yaşamak zor, Allah'ım yaşamak ne kadar zor' tarzında laflar etmiş. Biz cinayetten hiç şüphelenmiyoruz. Arkadaşları, öğretmenleri, KYK müdürleri çok ilgililerdi. Kendileriyle görüştük, odasını gördük, arkadaşlarıyla tanıştık hiçbirinden bir şüphemiz yoktur." diye konuştu.

  6. Amca Elmas şöyle devam etti: "Diğer cesetlerin mültecilere ait olduğunu söylediler. Hatta biri çocuk, 10 tane üst üste çorap giyinmiş. Biz cinayetten şüphelenmiyoruz ama biz kızımızın asosyalliğini psikolojik sorun olarak görmemişiz. Lütfen insanlar çocuklarını günde telefona 10 saat kaptırmasınlar. Sosyal medya hayatlarının baş tacı olmasın. Olsun, ama günde 10 saat olmasın. Biz fark etmeden kızımız günde 10 saat 15 saat sosyal medyada gezinmiş iki üç yıl pandemide de dışarı çıkacak yer olmayınca asosyal olmuş. İnsanlar çocuklarını sosyalleştirsinler. Muhakkak sosyal aktivite, müzik, resim, tasavvufa katılmasına ön ayak olsunlar. Asosyalliğin iyi olmadığını gördük. Biz acı yaşadık, başkası acı yaşamasın.''

    Amca Elmas şöyle devam etti: "Diğer cesetlerin mültecilere ait olduğunu söylediler. Hatta biri çocuk, 10 tane üst üste çorap giyinmiş. Biz cinayetten şüphelenmiyoruz ama biz kızımızın asosyalliğini psikolojik sorun olarak görmemişiz. Lütfen insanlar çocuklarını günde telefona 10 saat kaptırmasınlar. Sosyal medya hayatlarının baş tacı olmasın. Olsun, ama günde 10 saat olmasın. Biz fark etmeden kızımız günde 10 saat 15 saat sosyal medyada gezinmiş iki üç yıl pandemide de dışarı çıkacak yer olmayınca asosyal olmuş. İnsanlar çocuklarını sosyalleştirsinler. Muhakkak sosyal aktivite, müzik, resim, tasavvufa katılmasına ön ayak olsunlar. Asosyalliğin iyi olmadığını gördük. Biz acı yaşadık, başkası acı yaşamasın.''

  7. "RABBİM BİZE BİR MEZAR NASİP ETTİ" Baba Osman Elmas da "Çok şükür ki cenazemiz var, Rabbim bize bir mezar nasip etti, gidip başına duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede olmasa da bulduk çok şükür." dedi.

    "RABBİM BİZE BİR MEZAR NASİP ETTİ" Baba Osman Elmas da "Çok şükür ki cenazemiz var, Rabbim bize bir mezar nasip etti, gidip başına duamızı yapacağız. Aramalarımız istediğimiz neticede olmasa da bulduk çok şükür." dedi.