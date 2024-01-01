İstanbul'da Adliye Binası Önünde Silah Sesleri

Olayın ardından kaçarak belediyenin önünde bulunan otoparkta saklanan S.N. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan silah ise adliye yanında bulunan mezarlıkta bulundu.

Adliyede görülen dava sonrasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, S.N. isimli şüpheli üzerinde bulunan silhla havaya ateş açtı. Adliye önünde bulunan polis ve jandarma ekipleri de havaya ateş açtı.

Silivri Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişi havaya ateş açtı. Olay, saat 16.00 sıralarında Silivri Adliyesi?nin önünde yaşandı.

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