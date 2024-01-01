İki Fay Hattının Kesiştiği Kentte Deprem Timleri Oluşturuldu
Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli?de güvenlik güçlerinden oluşan bin 600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı.
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Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının deprem uyarısında bulunduğu, bu kapsamda depreme karşı konteyner kentlerin oluşturulduğu Tunceli?de, yeni tedbirler alındı.
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6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olup, kararname ile Tunceli?ye vali olarak atanan eski Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu?nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan timler kuruldu.
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Toplamda bin 600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda tatbikatta da gerçekleştirildi. Tatbikat için kent merkezinde eski vali konağı olarak bilinen bina yıkılarak, enkaz alanları ve parkurlar oluşturuldu.
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Tatbikatın başlaması ile bazı ekipler, araçlarıyla binanın çöktüğü alana hızlıca geçerek koordinasyon sağladı. Daha sonra genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ve aletlerle enkaz çalışması yapıldı.
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Tatbikatta senaryo gereği 3 kişi yaralı kurtarılırken, ölen 1 kişi enkazdan çıkarıldı.
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Tatbikatı Vali Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan da takip etti.
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