İki Fay Hattının Kesiştiği Kentte Deprem Timleri Oluşturuldu

Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak
Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
TÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklama
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, güne yeni deneylerle başladı
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
İYİ Parti'nin İstanbul'dan sonra Ankara adayı da belli oldu
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 7 dosyayı esastan görüştü
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
Erdoğan, Ankara ilçe adaylarında tek değişiklik yaptı
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
İzmir'de doçent cinayeti...Ailesinden 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
Erdoğan: Emeklilere artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Tebligatlar yapıldı...İşte AK Parti'nin Ankara adayları
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Son çeyrekte faiz indirim sürecine girileceği öngörüsü
Fahiş fiyata ceza yağdı
Fahiş fiyata ceza yağdı
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
DEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP'yi zora soktu
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
Yüksek konut fiyatlarına yeni tedbir: Taşınmazın değerini tapu belirleyecek
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
İki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Türkiye Kart uygulaması yaygınlaşıyor
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
Konut satışları yüzde 40 düştü: Kentten tersine göç başladı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
'Seçil Erzan' dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
Uzmanı açıkladı: Türkiye soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
2023 istatistikleri açıklandı: Araç satışlarında zirve değişti
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor' iddiası yalanlandı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu

İki Fay Hattının Kesiştiği Kentte Deprem Timleri Oluşturuldu

Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın kesiştiği noktada yer alan Tunceli?de güvenlik güçlerinden oluşan bin 600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı.

  1. Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının deprem uyarısında bulunduğu, bu kapsamda depreme karşı konteyner kentlerin oluşturulduğu Tunceli?de, yeni tedbirler alındı.

    Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı?nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının deprem uyarısında bulunduğu, bu kapsamda depreme karşı konteyner kentlerin oluşturulduğu Tunceli?de, yeni tedbirler alındı.

  2. 6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olup, kararname ile Tunceli?ye vali olarak atanan eski Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu?nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan timler kuruldu.

    6 Şubat depremlerinde koordinatör vali olup, kararname ile Tunceli?ye vali olarak atanan eski Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu?nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan timler kuruldu.

  3. Toplamda bin 600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda tatbikatta da gerçekleştirildi. Tatbikat için kent merkezinde eski vali konağı olarak bilinen bina yıkılarak, enkaz alanları ve parkurlar oluşturuldu.

    Toplamda bin 600 personele deprem eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda tatbikatta da gerçekleştirildi. Tatbikat için kent merkezinde eski vali konağı olarak bilinen bina yıkılarak, enkaz alanları ve parkurlar oluşturuldu.

  4. Tatbikatın başlaması ile bazı ekipler, araçlarıyla binanın çöktüğü alana hızlıca geçerek koordinasyon sağladı. Daha sonra genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ve aletlerle enkaz çalışması yapıldı.

    Tatbikatın başlaması ile bazı ekipler, araçlarıyla binanın çöktüğü alana hızlıca geçerek koordinasyon sağladı. Daha sonra genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ve aletlerle enkaz çalışması yapıldı.

  5. Tatbikatta senaryo gereği 3 kişi yaralı kurtarılırken, ölen 1 kişi enkazdan çıkarıldı.

    Tatbikatta senaryo gereği 3 kişi yaralı kurtarılırken, ölen 1 kişi enkazdan çıkarıldı.

  6. Tatbikatı Vali Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan da takip etti.

    Tatbikatı Vali Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan da takip etti.