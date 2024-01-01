Damarlarda Biriken Yağı Çözen Çay!

Moringa oleifera olarak da bilinen Moringa bitkisi, a tam adıyla Moringa Oleifera, anavatanı Hindistan olan ve Pakistan, Nepal, Filipinler gibi başka ülkelerde de yetiştirilen şifalı bir bitki türüdür. Doğu ülkelerinde diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılmıştır.