Damarlarda Biriken Yağı Çözen Çay!
Moringa çayı nedir ve nasıl tüketilir? Moringa çayı faydaları
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Hindistan'da yetişen moringa bitkisi, son zamanlarda bir hayli popüler oldu. Hindistan başta olmak üzere Japonya ve Uzak Doğu ülkelerinde faydalarıyla anılan bardak bardak tüketilen Moringa çayı nedir ve nasıl tüketilir? Moringa çayı faydaları nelerdir? sorularını sizler için araştırdık.
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Moringa oleifera olarak da bilinen Moringa bitkisi, a tam adıyla Moringa Oleifera, anavatanı Hindistan olan ve Pakistan, Nepal, Filipinler gibi başka ülkelerde de yetiştirilen şifalı bir bitki türüdür. Doğu ülkelerinde diyabet, kalp hastalığı, anemi, artrit gibi pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde nesiller boyunca kullanılmıştır.
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Faydaları açısından şifalı bir bitki niteliğinde etkileri olan Moringa Olefeira, koza ve meyvesinden tutun da, kök kısmı, kabuğu, yaprakları, tohumu ve çiçekleri yenilebilir bir bitkidir.
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PEKİ MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI NELER?
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Moringa, sağlıklı bir sindirim sistemini destekleyebilecek antiinflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip bileşikler içerir. İyi işleyen bir sindirim sistemi, besin emilimi ve genel sağlık için gereklidir. Moringa bitkisini en çok Japonlar tüketiyor.
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Yapılan çalışmalar moringa'nın metabolizma hızını artırmaya yardımcı olabileceğini ve bunun da kilo yönetimine katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Daha yüksek bir metabolizma hızı, vücudun kalorileri daha verimli yakması anlamına gelir.
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Moringa yaprağı, doğal bir anti-aging yani yaşlanma karşıtı üründür. Düzenli olarak moringa çayı içenlerde cildin yaşlanması yavaşlar. Bu kişiler, daha güzel ve genç bir cilde sahip olurlar. Çayın olumlu etkileri saç ve tırnakta da gözle görülür şekilde fark edilir. Moringa tozu cilt maskesi şeklinde de kullanılabilir.
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Vücudun hücre hasarları ve iltihaplanma ile savaşmasını sağlar. Sindirim sistemini düzenlediği için kabızlık sorununu ortadan kaldırır.
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Beyin fonksiyonlarının korunmasında da faydaları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alzheimer hastalığının tedavisinde de kullanılır. Antioksidan özelliği ile karaciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur.
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MORİNGA ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?
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Moringa çayı, ülkemizde daha çok poşet çay şeklinde satılmaktadır. Bu sebeple kullanımı ve hazırlanması son derece kolay ve pratiktir.
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1 fincan sıcak suyu kaynatın. Kaynamış suyun içine 1 adet moringa çayı atın ve 4 dakika demleyin. Demlendikten sonra içebilirsiniz. Yemeklerden 30 dakika önce içilmesi öreilen bu çayı günde 2 fincandan fazla tüketmemekte fayda var.
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Moringa çayı fazla tüketildiği zaman vücuda mide ekşimesi, bulantı, ishal gibi bir takım zararları oluyor. Etkileri çok cezbedici olsa da bu çayı tüketmeden önce bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.