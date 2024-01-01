Şeker Hastalığında Devrim Yaratacak Buluş

İnsülin deri altına bir şırıngayla enjekte edildiğinde, normalde olacağından çok daha fazlası kaslara ve yağ dokularına gider, bu da yağ birikmesine neden olabilir. Diyabetli insanlar için tehlikeli olabilecek hipoglisemiye de neden olabilir. Yeni yöntem kullanılırsa bu tür yan etkiler daha az olacak. Ayrıca kendinize iğne batırmanıza gerek kalmayacak ve ihtiyacınız olan ilacı biraz daha ihtiyatlı bir şekilde alabileceksiniz.