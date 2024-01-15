Yoğurt Şirketinden Kampanya! Şartı Yerine Getirene 300 Bin TL
Yoğurt eşi benzeri görülmemiş bir kampanya başlattı. Şirket 1 ay boyunca sunduğu şartı yerine getirene büyük para ödülü verecek.
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Geleneksel İzlanda yoğurdu üreten ABD merkezli Siggi?s şirketi eşi benzeri görülmemiş bir kampanya başlattı. Şirket 1 ay boyunca sunduğu şartı yerine getirene büyük para ödülü verecek.
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Geleneksel İzlanda yoğurdu üreten ABD merkezli Siggi?s şirketi, yaptığı açıklamada 30 günlük Dijital Detoks Programı başlattığını açıkladı.
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Siggi's, "Daha az dikkat dağıtıcı unsurla, daha sade bir hayat yaşamanın gücüne inandığını" söylüyor, bu dikkat dağıtıcı unsurların başında da telefonlar geliyor.
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Şirketin halkla ilişkiler ve dijital strateji direktörü Kristina Drociak, bu meydan okumanın tamamen köklere geri dönüşle ilgili olduğunu söylüyor.
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AMAÇ TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTARMAK Drociak, sözlerine şöyle devam ediyor:
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"Markamız, gereksiz şeylerden sıyrılmayı baz alıyor; tıpkı yoğurttaki daha az bileşen gibi, daha az dijital dikkat dağıtıcının daha tatmin edici bir yaşam sağlayabileceğine inanıyoruz. Programın amacı, 2024 ve sonrasında yeni sağlıklı alışkanlıklar başlatabilmeleri umuduyla, insanlara dijitalden arınmanın faydalarını göstermektir..."
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10 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ Bu program kapsamında katılımcıların 1 ay boyunca telefon kullanmaması gerekiyor. Şartı yerine getiren 10 katılımcıya 10 bin dolar yaklaşık 302.000 TL ödül verilecek.
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KATILIM ŞARTLARI NELER? Programa katılım sağlamak isteyenler, dijital detoksu neden yapmak istediklerini ve bunun Siggi?nin marka felsefesi ile nasıl uyum sağladığını açıklayan 100-500 kelime arasında bir makale yazması gerekiyor.
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Makaleler, 15 Ocak 2024?e kadar şirketin web sitesinden gönderilecek. Şubat ayının ilk haftası açıklanacak olan talihlilerin her biri, 10 bin dolar ödüle ek olarak 3 aylık yoğurt hakkı da kazanmış olacak.
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ABD merkezli Siggi?s şirketinin yaptığı bu kampanya bir hayli dikkat çekse de işe yarayıp yaramayacağı merak konusu...