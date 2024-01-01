81 İlde Denetim Başladı: Fast Food Restoranlarından Numuneler Alınıyor
Türkiye genelindeki fast food restoranlarında, kızartma yağı denetimi yapılıyor. Denetim 10 gün sürecek. Denetimler kapsamında bugün Ankara?daki bir fast food restoranından numuneler alındı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki fast food restoranlarında kızatma yağı denetimi başlattı. 10 gün boyunca, toplu tüketim yerlerinde, kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yaplar incelenecek.
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Bu kapsamda yurt genelinde denetimler başlatıldı. Ankara?da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranlarda denetim yapıldı.
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Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini inceleyerek, kızartmalarda kullanılan yağlardan örnekler aldı.
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Alınan yağ numunelerinin laboratuvarda inceleneceği ve insan vücudunda kansere sebep olan polar madde olup olmadığının tespit edileceği belirtildi.
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