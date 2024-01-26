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Sosyal Medya Ve Whatsapp'ta Paylaşılabilecek Cuma Mesajları!

En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri

  1. Cuma mesajları paylaşımları bir gece önceden itibaren başladı. Bu mübarek günü karşılamanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cuma mesajları örnekleri de farklılaştı ve çoğaldı. İşte sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları örnekleri...

    Cuma mesajları paylaşımları bir gece önceden itibaren başladı. Bu mübarek günü karşılamanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden iletiyor. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cuma mesajları örnekleri de farklılaştı ve çoğaldı. İşte sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları örnekleri...

  2. 26 OCAK 2024 CUMA MESAJLARI <br> Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar <br> Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun. <br> Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar. <br> Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar... <br> Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma?nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

    26 OCAK 2024 CUMA MESAJLARI
    Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
    Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.
    Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.
    Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...
    Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma?nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

  3. Sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları! En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri - 3 <br> Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. <br> Allah?ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum. <br> Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. <br> Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. <br> Allah?ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun. <br> Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

    Sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları! En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri - 3
    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
    Allah?ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
    Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
    Allah?ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.
    Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

  4. Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar. <br> Allah?ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun. <br> Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari) <br> Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun <br> Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma?nız Mübarek olsun! <br> Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun! <br> Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma?nız Mübarek olsun.

    Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.
    Allah?ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.
    Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)
    Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun
    Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma?nız Mübarek olsun!
    Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!
    Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma?nız Mübarek olsun.

  5. Sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları! En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri - 5 <br> Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar. <br> Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin! <br> Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun. <br> Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma?sı Mübarek olsun! <br> Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

    Sosyal medya ve WhatsApp'ta paylaşılabilecek cuma mesajları! En güzel kısa-uzun cuma mesajı seçenekleri - 5
    Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.
    Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!
    Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.
    Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma?sı Mübarek olsun!
    Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!

  6. Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim <br> Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum. <br> Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin. <br> Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin. <br> Mübarek Cuma?lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim. <br> Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım. <br> Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.

    Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim
    Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum.
    Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin.
    Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.
    Mübarek Cuma?lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.
    Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.
    Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.