26 Milyar Hesap Sızdırıldı!

Uzmanlar bahsi geçen sitelerde hesapları olanlara şifrelerini değiştirmeleri çağrısı yaptı. Ancak uzmanlar yapılan incelemelerde sızdırılan bilgilerin hepsinin yeni hesaplar olmadığı, daha önce gerçekleşen veri sızıntılarının bir toplamı olduğunu söylüyor.