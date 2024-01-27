26 Milyar Hesap Sızdırıldı!
Hackerlar Twitter, Dropbox ve Telegram'ı hedef aldı
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Siber güvenlik uzmanları 12 terabyte boyutundaki bir veritabanı'nın hackerların hedefi olduğunu söylüyor.
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Yapılan incelemelerde sızdırılan hesaplar arasında Twitter, Dropbox, Linkedin, Adobe, Canva ve Telegram'ın bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Çinli Weibo ve Tencent hesaplarının da veritabanında bulunduğu belirtiliyor.
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Uzmanlar bahsi geçen sitelerde hesapları olanlara şifrelerini değiştirmeleri çağrısı yaptı. Ancak uzmanlar yapılan incelemelerde sızdırılan bilgilerin hepsinin yeni hesaplar olmadığı, daha önce gerçekleşen veri sızıntılarının bir toplamı olduğunu söylüyor.
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