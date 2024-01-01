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Zenginler Bu Suyu İçmek İçin Kıyasıya Yarışıyor!

Fiyatını duyanlar şok oldu

  1. Dünyada zenginler arasında yeni bir trend başladı: Lüks su. Michelin yıldızlı restoranların menülerine de eklendi. Fiyatları şişe başına 300 dolara kadar çıkan lüks sular, hem büyük ilgi görüyor hem de eleştirilere maruz kalıyor.

    Dünyada zenginler arasında yeni bir trend başladı: Lüks su. Michelin yıldızlı restoranların menülerine de eklendi. Fiyatları şişe başına 300 dolara kadar çıkan lüks sular, hem büyük ilgi görüyor hem de eleştirilere maruz kalıyor.

  2. Zenginlerin yeni gözdesi lüks su, altına sarılmış eti ve altın tozu serpiştirilmiş kahveyi geride bıraktı.

    Zenginlerin yeni gözdesi lüks su, altına sarılmış eti ve altın tozu serpiştirilmiş kahveyi geride bıraktı.

  3. FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR Normal sudan çok farklı olan bu suyun bir şişesinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

    FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR Normal sudan çok farklı olan bu suyun bir şişesinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

  4. Bu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içeriyor. Mineral bakımından oldukça zengin olan bu lüks suyun bir şişesi için ise 9 bin 500 TL ödüyorlar.

    Bu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içeriyor. Mineral bakımından oldukça zengin olan bu lüks suyun bir şişesi için ise 9 bin 500 TL ödüyorlar.

  5. Bir de zenginlerin talep gösterdiği bu suyu tadan uzmanlar var. Bir su tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere bu konuda eğitim vererek, çeşitli sular tattırıyor.

    Bir de zenginlerin talep gösterdiği bu suyu tadan uzmanlar var. Bir su tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere bu konuda eğitim vererek, çeşitli sular tattırıyor.

  6. Bu uzmanlar dünyanın farklı bölgelerinden getirilen su koleksiyonuna sahip.

    Bu uzmanlar dünyanın farklı bölgelerinden getirilen su koleksiyonuna sahip.

  7. Bu suların fiyatı ise 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

    Bu suların fiyatı ise 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

  8. Öte yandan, uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri de bir araya getiriliyor.

    Öte yandan, uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri de bir araya getiriliyor.