Zenginler Bu Suyu İçmek İçin Kıyasıya Yarışıyor!
Fiyatını duyanlar şok oldu
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Dünyada zenginler arasında yeni bir trend başladı: Lüks su. Michelin yıldızlı restoranların menülerine de eklendi. Fiyatları şişe başına 300 dolara kadar çıkan lüks sular, hem büyük ilgi görüyor hem de eleştirilere maruz kalıyor.
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Zenginlerin yeni gözdesi lüks su, altına sarılmış eti ve altın tozu serpiştirilmiş kahveyi geride bıraktı.
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FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR Normal sudan çok farklı olan bu suyun bir şişesinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
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Bu su, standart maden veya musluk suyundan çok daha fazlasını içeriyor. Mineral bakımından oldukça zengin olan bu lüks suyun bir şişesi için ise 9 bin 500 TL ödüyorlar.
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Bir de zenginlerin talep gösterdiği bu suyu tadan uzmanlar var. Bir su tadım danışmanı, kendini geliştirmek isteyenlere bu konuda eğitim vererek, çeşitli sular tattırıyor.
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Bu uzmanlar dünyanın farklı bölgelerinden getirilen su koleksiyonuna sahip.
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Bu suların fiyatı ise 318 dolar yani 9 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.
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Öte yandan, uluslararası tadım yarışmaları düzenlenerek dünyanın dört bir yanındaki su üreticileri de bir araya getiriliyor.