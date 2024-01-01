Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay İle Görüntülendi

Uzayda ilk gördüğü manzarayı tasvir eden Gezeravcı, "Şans eseri uzaydan dünyaya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. Denizin mavisi ve beyaz bulutlarla tam bir renk uyumu içindeydiler. Dünyanın eğimini de gördüm." dedi.