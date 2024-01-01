Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay İle Görüntülendi
Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile görüntülendi.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdüyor.
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Uzayda ilk gördüğü manzarayı tasvir eden Gezeravcı, "Şans eseri uzaydan dünyaya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. Denizin mavisi ve beyaz bulutlarla tam bir renk uyumu içindeydiler. Dünyanın eğimini de gördüm." dedi.
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Gezeravcı, uzayda kaldığı 14 gün boyunca çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarında misyon için hazırlanan, TUA ve TÜBİTAK Uzay Komisyonunca belirlenen 13 önemli deney çalışması yapacak.
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Gezeravcı, çalışmalarını sürdürürken, kendisinin de içinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu, Ay ile görüntülendi.
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Saatte 28 bin kilometre hızla Dünya etrafında dönen istasyon, dolunay ile kesişme noktası olan Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden fotoğraflandı.
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