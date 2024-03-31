İşte Türkiye'nin En Çok Kazandıran Meslekleri
En çok para kazandıran meslekler belli oldu!
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Dünyanın değişmesiyle ve gelişmesiyle birlikte en çok kazandıran meslek dalları değişkenlik gösteriyor. 2024 yılına geçtiğimiz şu günlerde teknolojinin geldiği noktada yapay zekayla birlikte birçok meslek tarihe karışacak. Birçok kişi tarafından yaşam standardı ve daha yüksek maaş vaat eden meslek tercih edilmek isterken Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri belli oldu.
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İşte paraya para demeyen meslekleri...
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5- PİLOTLUK Geleceğin mesleği olarak tanımlanan Pilotluk havacılığın gelişmesiyle birlikte en çok aranan mesleklerden biri oldu. üst düzey bir sorumluluk gerektiren Pilotluk e n çok kazandıran meslek dalları arasında yerini aldı.
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4- AVUKATLIK Hukuk işlerinde arabuluculuk yaparak kişilere yol gösterici olan avukatlık mesleği en çok kazandıran mesleklerden biri olarak öne çıkıyor.
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3- ECZACILIK Sağlık alanında öne çıkan ezcacılık doktorların yazdıkları ilaçların temini ve güvenli etkin kullanımı sunuyor. Son dönemde en çok kazandıran mesleklerde 3. sırada yer alıyor.
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2- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Gelişmiş teknolojiyle birlikte son dönemde çığır açan yazılım mühendisliği aranan bir meslek olmasının yanında en yüksek ekonomik getiriye sahip meslekler arasında yer alıyor.
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1- NOTERLİK Hukuk fakültesinden mezun olma şartı bulunan noterlik mesleği en çok kazandıran meslek olarak ilk sıraya yerleşiyor.