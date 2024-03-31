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Kokoreç Diyerek Yiyoruz Ama...

Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir.

  1. Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir. Bu tür gıdalar hazırlık aşamasında sağlığımızı tehdit eden birer tehlikeye dönüşüyor. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi besinlerdeki mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

    Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir. Bu tür gıdalar hazırlık aşamasında sağlığımızı tehdit eden birer tehlikeye dönüşüyor. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi besinlerdeki mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

  2. Severek tüketilen kokoreç gıdanın servis hazırlık aşamasında zehir saçan tehlikeye dönüştüğü ortaya çıktı.

    Severek tüketilen kokoreç gıdanın servis hazırlık aşamasında zehir saçan tehlikeye dönüştüğü ortaya çıktı.

  3. Kokoreç, internetin genel kültür sözlüğü olarak bilinen Vikipedia?da ?Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek? olarak tanımlanıyor.

    Kokoreç, internetin genel kültür sözlüğü olarak bilinen Vikipedia?da ?Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek? olarak tanımlanıyor.

  4. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan bu sokak lezzeti yapılırken binbir aşamadan geçiyor.

    Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan bu sokak lezzeti yapılırken binbir aşamadan geçiyor.

  5. Bir grup bilim adamı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; plastik yüzeylerin özellikle kokoreç, kebap ve börek gibi hazır besinlerde mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

    Bir grup bilim adamı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; plastik yüzeylerin özellikle kokoreç, kebap ve börek gibi hazır besinlerde mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.

  6. Araştırmacılar, Urfa kebabın 100 gramında ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise 830 mikroplastik parçacığına rastladıklarını dile getirdi.

    Araştırmacılar, Urfa kebabın 100 gramında ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise 830 mikroplastik parçacığına rastladıklarını dile getirdi.

  7. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018'de alınan kararla, 7 Haziran, ?Dünya Gıda Güvenliği Günü? olarak kabul edildi ve insanların yeterli gıdaya ulaşmalarının yanı sıra bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmalarının da temel bir hak olduğunun altı çizildi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018'de alınan kararla, 7 Haziran, ?Dünya Gıda Güvenliği Günü? olarak kabul edildi ve insanların yeterli gıdaya ulaşmalarının yanı sıra bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmalarının da temel bir hak olduğunun altı çizildi.

  8. Sağlıklı koşullarda üretilmeyen gıdalar, hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasallar taşıyabilirken son yıllarda artan plastik kullanımıyla birlikte gıdalarda mikroplastiğe de rastlanmaya başladı.

    Sağlıklı koşullarda üretilmeyen gıdalar, hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasallar taşıyabilirken son yıllarda artan plastik kullanımıyla birlikte gıdalarda mikroplastiğe de rastlanmaya başladı.

  9. ABD'deki Victoria Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada, bir kişinin yeme-içme faaliyetinden kaynaklı yıllık mikroplastik tüketiminin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 39 bin ila 52 bin parçacık arasında olduğu saptandı.

    ABD'deki Victoria Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada, bir kişinin yeme-içme faaliyetinden kaynaklı yıllık mikroplastik tüketiminin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 39 bin ila 52 bin parçacık arasında olduğu saptandı.

  10. Buna inhalasyon, yani nefes alıp verme sırasında yutulan plastikler de eklendiğinde miktarın 74 bin ila 121 bin parçacığa ulaştığı tahmin ediliyor.

    Buna inhalasyon, yani nefes alıp verme sırasında yutulan plastikler de eklendiğinde miktarın 74 bin ila 121 bin parçacığa ulaştığı tahmin ediliyor.