Kokoreç Diyerek Yiyoruz Ama...
Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir.
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Sokak lezzetlerinin başında gelen kokusu tüm caddeyi saran kokoreç sandığınız kadar yararlı olmayabilir. Bu tür gıdalar hazırlık aşamasında sağlığımızı tehdit eden birer tehlikeye dönüşüyor. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; plastik yüzeylerde kesilen kokoreç, kebap ve börek gibi besinlerdeki mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.
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Severek tüketilen kokoreç gıdanın servis hazırlık aşamasında zehir saçan tehlikeye dönüştüğü ortaya çıktı.
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Kokoreç, internetin genel kültür sözlüğü olarak bilinen Vikipedia?da ?Anadolu ve Balkanlarda, koyunun ince bağırsağından ve mumbardan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit yemek? olarak tanımlanıyor.
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Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan bu sokak lezzeti yapılırken binbir aşamadan geçiyor.
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Bir grup bilim adamı tarafından yapılan çalışmalar sonucu; plastik yüzeylerin özellikle kokoreç, kebap ve börek gibi hazır besinlerde mikroplastik yükünü artırdığı tespit edildi.
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Araştırmacılar, Urfa kebabın 100 gramında ortalama 52, kokoreçte 470, börekte ise 830 mikroplastik parçacığına rastladıklarını dile getirdi.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2018'de alınan kararla, 7 Haziran, ?Dünya Gıda Güvenliği Günü? olarak kabul edildi ve insanların yeterli gıdaya ulaşmalarının yanı sıra bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olmalarının da temel bir hak olduğunun altı çizildi.
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Sağlıklı koşullarda üretilmeyen gıdalar, hastalık yapan bakteri, virüs, parazit ya da kimyasallar taşıyabilirken son yıllarda artan plastik kullanımıyla birlikte gıdalarda mikroplastiğe de rastlanmaya başladı.
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ABD'deki Victoria Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yapılan bir araştırmada, bir kişinin yeme-içme faaliyetinden kaynaklı yıllık mikroplastik tüketiminin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak 39 bin ila 52 bin parçacık arasında olduğu saptandı.
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Buna inhalasyon, yani nefes alıp verme sırasında yutulan plastikler de eklendiğinde miktarın 74 bin ila 121 bin parçacığa ulaştığı tahmin ediliyor.