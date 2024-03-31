İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM kar yağışı için tarih verdi - 2 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul?da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor