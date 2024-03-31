İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?
AKOM kar yağışı için tarih verdi
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Ocak ayının son günlerinde birçok şehirde hava sıcaklıkları düştü. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'a kar yağışı uyarısı yapıldı.
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM kar yağışı için tarih verdi - 2 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul?da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor
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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor