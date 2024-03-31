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İşte Porsche'nin İlk Elektrikli SUV!

Porsche, tamamen elektrikli ilk SUV modelini tanıttı. Maksimum 639 PS güç üreten Yeni Macan, şehir içinde 784 km?ye kadar menzil sunuyor.

  1. Porsche Macan 2014 yılında ilk piyasaya sunulmasından on yıl sonra tamamen elektrikli modeli ile ikinci nesline geçiş yaptı. Bugüne kadar dünya çapında 800 binden fazla satılan Macan, yeni Macan 4 ve Macan Turbo ile yoluna devam edecek.

    Porsche Macan 2014 yılında ilk piyasaya sunulmasından on yıl sonra tamamen elektrikli modeli ile ikinci nesline geçiş yaptı. Bugüne kadar dünya çapında 800 binden fazla satılan Macan, yeni Macan 4 ve Macan Turbo ile yoluna devam edecek.

  2. 800 VOLT ALTYAPISI Yeni Macan, Porsche?nin Premium Elektrik Platformu?nda yükselen ilk modeli oldu. Otomobil 800 Volt mimarisine sahip 100 kWh kapasiteli bataryasıyla, WLTP?ye göre şehir içinde 784 km?ye kadar menzil sunuyor.

    800 VOLT ALTYAPISI Yeni Macan, Porsche?nin Premium Elektrik Platformu?nda yükselen ilk modeli oldu. Otomobil 800 Volt mimarisine sahip 100 kWh kapasiteli bataryasıyla, WLTP?ye göre şehir içinde 784 km?ye kadar menzil sunuyor.

  3. Macan 4, 408 PS güç üretirken karmada 516 - 613 kilometre şehir içinde ise 784 kilometreye kadar menzil sunuyor. Macan Turbo ise 639 PS güç üretirken, ortalama 518 - 591 kilometre, şehir içinde ise 765 kilometreye kadar menzil vadediyor.

    Macan 4, 408 PS güç üretirken karmada 516 - 613 kilometre şehir içinde ise 784 kilometreye kadar menzil sunuyor. Macan Turbo ise 639 PS güç üretirken, ortalama 518 - 591 kilometre, şehir içinde ise 765 kilometreye kadar menzil vadediyor.

  4. Macan 4 0'dan 100 kilometre hıza 5,2 saniyede çıkarken Macan Turbo ise sadece 3.3 saniyede ulaşıyor.

    Macan 4 0'dan 100 kilometre hıza 5,2 saniyede çıkarken Macan Turbo ise sadece 3.3 saniyede ulaşıyor.

  5. 270 kW DC şarjı destekleyen batarya, yüzde 10?dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 21 dakikada ulaşıyor. Sürüş sırasında ise rejenerasyon sayesinde 240 kW kadar enerji geri kazanılabiliyor.

    270 kW DC şarjı destekleyen batarya, yüzde 10?dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 21 dakikada ulaşıyor. Sürüş sırasında ise rejenerasyon sayesinde 240 kW kadar enerji geri kazanılabiliyor.

  6. Coupe tavan tasarımı ve çerçevesiz kapılarla gelen model, 4.784 mm uzunluğa, 1.938 mm genişliğe ve 1.622 mm yüksekliğe sahip. Ön tarafta LED farlar yer alırken, Matrix LED teknolojisi ise opsiyonel olarak sunuluyor.

    Coupe tavan tasarımı ve çerçevesiz kapılarla gelen model, 4.784 mm uzunluğa, 1.938 mm genişliğe ve 1.622 mm yüksekliğe sahip. Ön tarafta LED farlar yer alırken, Matrix LED teknolojisi ise opsiyonel olarak sunuluyor.

  7. İKİ BAGAJ BÖLMESİ Arka tarafta 540 litre bagaj kapasitesi bulunurken buna ek olarak, ön tarafta kaput altında, 84 litrelik bir alan daha yer alıyor.

    İKİ BAGAJ BÖLMESİ Arka tarafta 540 litre bagaj kapasitesi bulunurken buna ek olarak, ön tarafta kaput altında, 84 litrelik bir alan daha yer alıyor.

  8. Yeni Macan'da Taycan ve yeni Cayenne'de gördüğümüz kavisli bir tasarıma sahip 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel olarak alınabilen yolcu ekranına ek ilk kez, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir HUD (Head Up Display) yer alıyor.

    Yeni Macan'da Taycan ve yeni Cayenne'de gördüğümüz kavisli bir tasarıma sahip 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel olarak alınabilen yolcu ekranına ek ilk kez, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir HUD (Head Up Display) yer alıyor.

  9. Bu teknoloji ile navigasyon okları gibi sanal görseller, akıcı bir şekilde gerçek dünyaya entegre ediliyor.

    Bu teknoloji ile navigasyon okları gibi sanal görseller, akıcı bir şekilde gerçek dünyaya entegre ediliyor.

  10. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Macan 4 ve Macan Turbo?da Elektronik kontrollü Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji geleneksel bir 4 tekerlekten çekiş sisteminden beş kat daha hızlı çalışıyor ve kaymaya karşı 10 milisaniye içerisinde tepki verebiliyor. Macan Turbo modelinde arka aksta yer alan elektronik kontrollü diferansiyel kilidi Porsche Tork Dağıtımı Plus (PTV Plus) yol tutuşunu ve sürüş keyfini arttırıyor.

    4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Macan 4 ve Macan Turbo?da Elektronik kontrollü Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji geleneksel bir 4 tekerlekten çekiş sisteminden beş kat daha hızlı çalışıyor ve kaymaya karşı 10 milisaniye içerisinde tepki verebiliyor. Macan Turbo modelinde arka aksta yer alan elektronik kontrollü diferansiyel kilidi Porsche Tork Dağıtımı Plus (PTV Plus) yol tutuşunu ve sürüş keyfini arttırıyor.

  11. Macan?da ilk kez opsiyonel olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi, 5 derecelik bir dönüş açısına sahip. Bu sistem sayesinde, şehir içi trafikte ve manevra yaparken 11,1 metrelik kompakt bir dönüş çapı sunuyor.

    Macan?da ilk kez opsiyonel olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi, 5 derecelik bir dönüş açısına sahip. Bu sistem sayesinde, şehir içi trafikte ve manevra yaparken 11,1 metrelik kompakt bir dönüş çapı sunuyor.