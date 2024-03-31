Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti Buz Tuttu
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı. Bölgenin güzelliği havadan görüntülendi.
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Düzce'nin Yığılca ilçesine 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
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Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.
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İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.
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