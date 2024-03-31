Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti Buz Tuttu

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

Düzce'nin Yığılca ilçesine 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

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