Birçok İl Kara Teslim: Ekipler Teyakkuza Geçti
Yoğun kar yağışı, birçok ilde olumsuzluklara neden oldu. Bazı illerde yollar ulaşıma kapanırken, araçlar da yolda kaldı. Ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor.
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Birçok ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, bazı illerde de yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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BOLU Bolu?da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.
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BİNGÖL Kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Bingöl-Erzurum kara yolunda ise kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
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ERZİNCAN Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ve tipi, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Sivas güzergâhındaki Sakaltutan Geçidinde de etkili oldu. Karayolları 162. Şubesi Şefliği Kızıldağ Bakımevi ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde de ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyardı. Yolda kalan TIR sürücüleri de araçlarına zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.
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BİTLİS Bitlis Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar nedeniyle ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmasını gece boyunca sürdürdü. Ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.
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KARS Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde bazı TIR'lar yolda kaldı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.
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ARDAHAN Ardahan kent merkezinde de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
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AĞRI Ağrı?nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.
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ZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Devrek-Ankara yolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla dolan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin imdadına ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler hem kar küreme hem de tuzlama araçları ile güzergahta çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.
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Birçok il kara teslim: Ekipler teyakkuza geçti - 10 ELAZIĞ Kentte etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu.
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MALATYA Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam etti.
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KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATTI Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Birçok il kara teslim: Ekipler teyakkuza geçti - 13
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Birçok il kara teslim: Ekipler teyakkuza geçti - 13 SİİRT-ŞIRNAK KARA YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI Siirt Valiliği, Meşindağı geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak kara yolunun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Geçittepe Gurup köy yolunda bulunan Söğütönü, Bent, Belenoluk Ormancık, Kışlacık, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karadayı Mezrası, Sarıyaprak, Karamık mezrası ve Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek ile Ulupınar mezarlarının yolu da ulaşıma kapandı. Şirvan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 94?üncü Şube şefliği ekiplerinin yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.