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Öğretmen Branş Dağılımı Ve Kontenjan Sayısı Açıklandı Mı?

Gözler 2024 öğretmen atama takviminde

  1. Binlerce kişinin uzun bir süredir beklediği öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada.

    Binlerce kişinin uzun bir süredir beklediği öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada.

  2. BAKAN TEKİN'DEN ATAMA AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımına dair merak edilenleri yanıtlamıştı. Tekin, daha önceki konuşmasında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini dile getirmişti.

    BAKAN TEKİN'DEN ATAMA AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımına dair merak edilenleri yanıtlamıştı. Tekin, daha önceki konuşmasında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini dile getirmişti.

  3. Bakan Tekin, şunları aktarmıştı; <br> "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Hazine ve Maliye Bakanımız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

    Bakan Tekin, şunları aktarmıştı;
    "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Hazine ve Maliye Bakanımız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

  4. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

    2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.