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Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer'ın En Büyük Rakibi: Zavallılar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu.

  1. ADAYLAR BELLİ OLDU Bu yıl 96?ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.

    ADAYLAR BELLİ OLDU Bu yıl 96?ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Poor Things ( Zavallılar) filmi ise 11 adaylıkla Oppenheimer'ı takip etti.

  2. 5 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ KAZANDI Altın Küre Ödülleri'nden beş ödülle ayrılan ve geceye damga vuran Oppenheimer'ın Oscar yarışında da birçok yapımı geride bırakacağı düşünülüyor. Nolan imzalı filmin en büyük rakibi ise 11 adaylığı Poor Things (Zavallılar) filmi.

    5 ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ KAZANDI Altın Küre Ödülleri'nden beş ödülle ayrılan ve geceye damga vuran Oppenheimer'ın Oscar yarışında da birçok yapımı geride bırakacağı düşünülüyor. Nolan imzalı filmin en büyük rakibi ise 11 adaylığı Poor Things (Zavallılar) filmi.

  3. ALTIN ASLAN'I KAZANDI İskoç yazar Alasdair Gray?in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Yorgos Lanthimos?u 5 yılın ardından sinemaseverlerle buluşturan Zavallılar, yılın en merak edilen filmlerinden. Dünya prömiyerini bu sene 80?incisi düzenlenen Venedik Film Festivali?nde yapan film, festivalden en büyük ödül olan Altın Aslan'la ayrıldı. Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen film, 9 Şubat?ta sinemalarda gösterime girecek.

    ALTIN ASLAN'I KAZANDI İskoç yazar Alasdair Gray?in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Yorgos Lanthimos?u 5 yılın ardından sinemaseverlerle buluşturan Zavallılar, yılın en merak edilen filmlerinden. Dünya prömiyerini bu sene 80?incisi düzenlenen Venedik Film Festivali?nde yapan film, festivalden en büyük ödül olan Altın Aslan'la ayrıldı. Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen film, 9 Şubat?ta sinemalarda gösterime girecek.

  4. Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer'ın en büyük rakibi: Zavallılar - 4 ZAVALLILAR KONUSU Başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter?ın fantastik dönüşümünü anlatan filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.

    Oscar Ödülleri'nde Oppenheimer'ın en büyük rakibi: Zavallılar - 4 ZAVALLILAR KONUSU Başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter?ın fantastik dönüşümünü anlatan filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.

  5. STONE'UN PERFORMANSI ÖVGÜ TOPLADI Köpek Dişi, The Lobster, Kutsal Geyiğin Ölümü ve Sarayın Gözdesi gibi filmlerle dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasında gösterilen Yorgos Lanthimos?un son filminin başrolünde Emma Stone yer alıyor. "La La Land" filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ve Zavallılar filmindeki rolüyle övgü toplayan ABD'li oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinin en güçlü ismi olarak nitelendiriliyor.

    STONE'UN PERFORMANSI ÖVGÜ TOPLADI Köpek Dişi, The Lobster, Kutsal Geyiğin Ölümü ve Sarayın Gözdesi gibi filmlerle dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasında gösterilen Yorgos Lanthimos?un son filminin başrolünde Emma Stone yer alıyor. "La La Land" filmindeki rolüyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ve Zavallılar filmindeki rolüyle övgü toplayan ABD'li oyuncu, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinin en güçlü ismi olarak nitelendiriliyor.

  6. REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi ise birçok rekora imza atmayı başardı. Film, 2018 yapımı "Bohemian Rhapsody"yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu. Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken "Oppenheimer", uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.

    REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi ise birçok rekora imza atmayı başardı. Film, 2018 yapımı "Bohemian Rhapsody"yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu. Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken "Oppenheimer", uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.

  7. 2023'ÜN EN ÇOK KAZANAN 3 FİLMİNDEN Oppenheimer, dünya çapında "Barbie" ve "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin hemen ardından gelerek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.

    2023'ÜN EN ÇOK KAZANAN 3 FİLMİNDEN Oppenheimer, dünya çapında "Barbie" ve "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin hemen ardından gelerek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.