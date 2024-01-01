Şarkıcı Bengü'den Çok Konuşulacak Açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Girne'de konser veren sanatçı, sahne şıkllığına ilişkin "Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir stil yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. 15 yaşından beri spor yapıyorum, hiç ihmal etmedim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım" şeklinde konuştu.