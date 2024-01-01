Şarkıcı Bengü'den Çok Konuşulacak Açıklama!
Ünlü şarkıcı Bengü, son dönemde özellikle erkek sanatçıların gündeme gelen estetik operasyonlarına dair ilginç yorumda bulundu.
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2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü'nün, bir kız bir erkek, iki evladı var.
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Geçtiğimiz günlerde Girne'de konser veren sanatçı, sahne şıkllığına ilişkin "Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir stil yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum. 15 yaşından beri spor yapıyorum, hiç ihmal etmedim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım" şeklinde konuştu.
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Son dönemlerde bir akım haline gelen estetik furyasına artık erkekler de yoğun bir şekilde dahil oluyor. Birçok erkek sanatçı estetikleriyle gündemden düşmüyor.
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Estetik akımına dair çarpıcı açıklamalar yapan Bengü, "Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum. Erkeklere de botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor" dedi.
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