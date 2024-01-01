75 Yaşındaki Erman Toroğlu'nun Takıntısı Gündem Oldu!

"AYNAYI ÇOK SEVİYOR" Akın daha sonra yatak odasını da gezdi ve boydan boya aynalarla dolu odaya girince "Ama tavanda yok" dedi. Bunun üzerine Ezgi Yavuz ise "Olmuyor, tehlikeliymiş. Aynayı çok seviyor süslü bir adam" dedi.