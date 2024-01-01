75 Yaşındaki Erman Toroğlu'nun Takıntısı Gündem Oldu!
Lüks evinin kapılarını Evrim Akın'a açan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun ayna takıntısı gündem oldu.
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Kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz ile 2022 yılında evlenen Erman Toroğlu sosyal medyada çok konuşulmuştu. 75 yaşındaki Toroğlu, İstanbul'daki lüks evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Ünlü spor yorumcusunun ayna takıntısı herkesi şaşırttı.
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Evrim Akın eve girer girmez şaşkınlığını gizleyemedi ve "Hocam bu nasıl manzara böyle?" dedi. Toroğlu ise "Biliyorsun benim ayna, taş, tahta, cam. Yatak odasına yine gireceksin fazla çomaklama he" dedi.
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"AYNAYI ÇOK SEVİYOR" Akın daha sonra yatak odasını da gezdi ve boydan boya aynalarla dolu odaya girince "Ama tavanda yok" dedi. Bunun üzerine Ezgi Yavuz ise "Olmuyor, tehlikeliymiş. Aynayı çok seviyor süslü bir adam" dedi.
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Çiftin daha önce Bodrum'daki evlerinin yatak odasındaki tavan aynası sosyal medyanın diline düşmüştü.
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İşte Erman Toroğlu'nun evinden bazı kareler...
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