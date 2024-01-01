Ünlü İsim Türkiye'yi Terk Ediyor!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında moda tasarımcısı Başak Dizer ile dünya evine girmişti.
-
Ünlü çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldılar.
-
Son dönemde Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynayan Tatlıtuğ'un, dizisi biter bitmez Türkiye'den taşınacağı öğrenildi.
-
Ünlü çift 2 yaşındaki Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınıyor.
-
Yakında kreşe başlayacak olan minik Kurt Efe, eğitim hayatını Londra'da sürdürecek.
-
Geçtiğimiz hafta Başak Dizer'in Londra'daki evleri için alışveriş yaptığı öğrenildi.
-
Yılın büyük bölümünü Londra'da geçirmeyi hedefleyen Tatlıtuğ-Dizer çifti İstanbul'u tamamen terk etmiyor. İstanbul'daki düzenlerini koruyacaklar.