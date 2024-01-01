Elon Musk'ın "Neuralink" Beyin Çipi Nedir, Nasıl Çalışır?
İnsan deneyleri için onay almasının ardından Elon Musk'ın şirketi "Neuralink" tarafından "Telepati" adı verilen ilk beyin çipi bir insanın beynine yerleştirildi.
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NEURALINK NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI? Elon Musk tarafından finanse edilen "Neuralink", Temmuz 2016'da Kaliforniya'da bir "tıbbi araştırma" şirketi olarak kuruldu. Şirket, dünyayla kablosuz olarak iletişim kurmamıza olanak sağlayacağını iddia ettiği "beyne bağlı elektrotlardan oluşan bir ağ" oluşturma konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Firma bunun düşüncelerimizi, korkularımızı, umutlarımızı ve endişelerimizi yazılı veya sözlü dille kendimizi küçük düşürmeden paylaşmamıza olanak sağlayacağını iddia ediyor. Bu teknoloji felçli kişilerin tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisine de yardımcı olabilir.
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Beyin çipinin ilk versiyonu "Telepati" ilk defa bir insana yerleştirildi. Bu işlem Neuralink'in, işlemi yapan cerrahi robotun güvenliğini değerlendirmeye yönelik "PRIME" çalışmasının bir parçası. Ne yazık ki şirket, çoğunlukla maymunlar ve domuzlar gibi canlı hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler nedeniyle ağır tartışmalara yol açtı tepki topladı. Neuralink daha önce maymunların testler sırasında öldüğünü kabul etmişti ancak hayvan istismarı iddialarını reddetmişti.
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"TELEPATİ" ÇİPİ NASIL ÇALIŞIYOR? Neuralink'in sistemi, "dikiş makinesi benzeri" bir robot tarafından beyne dikilen bir bilgisayar çipinden oluşuyor. Robot, kafatasından küçük bir parça çıkararak iplik benzeri elektrotları beynin belirli bölgelerine bağlıyor. Robot daha sonra deliği dikiyor ve görülebilen tek kalıntı kesikten kalan yara izi. Musk, bu işlemin sadece 30 dakika sürdüğünü, genel anestezi gerektirmediğini ve hastaların aynı gün evlerine dönebileceklerini söyledi. Tüm bu sözlerin işlemin gerçekleştirildiği ilk hasta için geçerli olup olmadığı belli değil ancak Musk hastanın "iyileştiğini" söyledi.
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TEKNOLOJİK CİHAZLAR DÜŞÜNCE GÜCÜYLE KONTROL EDİLEBİLECEK Beyin, kaslarımız ve sinirlerimiz gibi vücuttaki diğer hücrelere sinyal ileten ve nöron adı verilen özel hücrelerden oluşur. Neuralink çipinin elektrotları bu sinyalleri okuyabiliyor ve bunlar daha sonra motor kontrollerine dönüştürülüyor. Bu sayede çip, bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi cihazları veya kas hareketi gibi bedensel işlevleri düşünce gücüyle kontrol edebilir. Musk çiple ilgili, "Bu, kafatasının bir parçasını akıllı saatle değiştirmek gibi bir şey." dedi.
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NEURALINK'İN AMACI NE? Teknolojiyi geliştirme planları ilk kez ortaya çıktığında firma, felçli kişilerin bilgisayar veya akıllı telefon gibi cihazları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak sağlayacak bir yol olarak tanımladı. Ancak Musk, 2020'deki "Göster ve Anlat" etkinliğinde, iki bireyin çip yardımıyla "düşünerek iletişim kurmasına" olanak tanıyan "kavramsal telepati" fikrine değinerek, "Gelecekte anılarınızı kaydedip tekrar oynatabileceksiniz." dedi. Aynı yıl insanlarla yapay zeka arasında bir "ortak yaşam" öngörerek çipin insanların konuşmadan iletişim kurmasına olanak sağlayacağını da öne sürdü.
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NÖROLOJİK HASTALIKLARI TEDAVİ EDEBİLİR Daha sonra ise Musk, Neuralink teknolojisinin odak noktasının felçli kişilerin motor becerilerini yeniden kazanmaları olduğunu söyledi. Teknoloji imparatoru, "Kulağa ne kadar mucizevi gelse de, omuriliği kesilmiş bir kişinin tüm vücut işlevselliğini geri kazanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi. Çipin, tüm yaşamları boyunca kör olan insanlarda bile yeniden görme yeteneği sağlayabileceği, parkinson, demans ve alzheimer gibi beyin hastalıklarını tedavi edebileceği iddia ediliyor.
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NEURALINK ÇİPİ GÜVENLİ Mİ? Neuralink son birkaç yılını çipi hayvanlar üzerinde test ederek geçirdi ve karışık sonuçlar elde etti. Musk, 2020'de Neuralink çipini ilk kez "Gertrude" adlı bir domuz üzerinde yapılan gösteriyle kamuoyuna tanıttı. Ertesi yıl Musk, beyin çipine sahip bir makak maymununun sadece düşünerek bilgisayar oyunu oynadığı başka bir gösteri daha yaptı. Ancak Şubat 2022'de Neuralink, testler sırasında maymunların öldüğünü doğruladı.
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BAŞARISIZ MAYMUN DENEYLERİ Neuralink'e karşı istismar davaları açıldı ve davanın ayrıntıları paylaşıldı. Davada, hayvanların "beyinlerine yerleştirilen elektrotlar nedeniyle enfeksiyonlara maruz kaldıkları" ve onaylanmamış bir maddenin "beyinlerinin bazı kısımlarını yok ederek" maymunları öldürdüğü belirtiliyor.
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"ÇOCUKLARIMA TAKILMASINA İZİN VERİRİM" İleri derecede felçli bir hasta, telepatik olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan kalıcı bir beyin implantı uygulanan ilk hasta oldu. Musk ayrıca kendisine yöneltilen bir soru üzerine çocuklarından birine beyin çipi yerleştirme konusunda rahat olacağını söyleyerek, "En azından benim görüşüme göre tehlikeli olmayacağı bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.