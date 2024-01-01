Kurtlar Vadisi'nin Kazım'ını Görenler Şok Geçirdi!

Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve merak konusu olan Çarman'ın, son halini görenler şok geçirdi!