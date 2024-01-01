Kurtlar Vadisi'nin Kazım'ını Görenler Şok Geçirdi!
Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve merak konusu olan Çarman'ın, son halini görenler şok geçirdi!
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Türkeye'nin politik konularını ele alan ve unutulmaz kült filmler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi dizisi, oyuncalarıyla hâlâ gündeme geliyor.
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O isimlerden biri de oynadığı karakterle hafızalara kazınan Kazım Çarman oldu.
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1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Şu an hâlâ İsviçre'de ikamet etmektedir.
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Oyunculuğunun yanında NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, önemli devlet başkanları başta olmak üzere politikacı ve sanatçılara yakın koruma hizmeti verdi.
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2007 yılında "Kazım" karakteri ile girdiği Kurtlar Vadisi Pusu adlı yapımda uzun süre yer aldı.
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Dizide dövüş kareografileri başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yapmış ve büyük başarı elde etmiştir.
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Sinema, dizi gibi alanların dışında da reklam filmlerinde rol almıştır.
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Merak konusu olan ve Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara yer edinen Kazım Çarman'ın işte son hali;
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