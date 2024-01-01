Kurtlar Vadisi'nin Kazım'ını Görenler Şok Geçirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan bankacı ve 10 zanlı yakalandı
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
Başak Demirtaş aday adaylık başvurusu yaptı, DEM Parti'den açıklama geldi
AA Finans'ın ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı yayımlandı
Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!
Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!
Diyanet hac kontenjanının artırılması için müracaatta bulundu
Diyanet hac kontenjanının artırılması için müracaatta bulundu
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Kredi kartı ile altın, döviz, kripto alanlara sıkı takip
Kredi kartı ile altın, döviz, kripto alanlara sıkı takip
Piyasa 5 yeni adım daha bekliyor
Piyasa 5 yeni adım daha bekliyor
İstanbul'da bağlantı gişeleri kalkıyor
İstanbul'da bağlantı gişeleri kalkıyor
Atalay'ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak?
Atalay'ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak?
Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı
Trafik cezalarının indirimli ödeme süresi bir aya uzatıldı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay üyesi Akçil seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Danıştay üyesi Akçil seçildi
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi
Ekonomistlerin ocak enflasyonu beklentisi
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddetti
Borsa 2024'e hızlı başladı
Borsa 2024'e hızlı başladı
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
Fahrettin Altun: Gazze'deki masum insanların sesi olmakta kararlıyız
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Bakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
Tunç Soyer'den CHP'deki aday belirleme sürecine tepki
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
'Türk yargısını yıpratmaya müsaade etmememiz lazım'
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti seçim beyannamesini açıkladı
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
AK Parti'den açıklama geldi...Can Atalay'ın vekilliği düşüyor
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
Deprem yargılamasında tahliye edilen Belediye Başkanı yeniden tutuklandı

Kurtlar Vadisi'nin Kazım'ını Görenler Şok Geçirdi!

Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

  1. Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve merak konusu olan Çarman'ın, son halini görenler şok geçirdi!

    Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Kazım Çarman, dizide canlandırdığı 'Ştandart Kazım' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ve merak konusu olan Çarman'ın, son halini görenler şok geçirdi!

  2. Türkeye'nin politik konularını ele alan ve unutulmaz kült filmler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi dizisi, oyuncalarıyla hâlâ gündeme geliyor.

    Türkeye'nin politik konularını ele alan ve unutulmaz kült filmler arasına adını yazdıran Kurtlar Vadisi dizisi, oyuncalarıyla hâlâ gündeme geliyor.

  3. O isimlerden biri de oynadığı karakterle hafızalara kazınan Kazım Çarman oldu.

    O isimlerden biri de oynadığı karakterle hafızalara kazınan Kazım Çarman oldu.

  4. 1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Şu an hâlâ İsviçre'de ikamet etmektedir.

    1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Şu an hâlâ İsviçre'de ikamet etmektedir.

  5. Oyunculuğunun yanında NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, önemli devlet başkanları başta olmak üzere politikacı ve sanatçılara yakın koruma hizmeti verdi.

    Oyunculuğunun yanında NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, önemli devlet başkanları başta olmak üzere politikacı ve sanatçılara yakın koruma hizmeti verdi.

  6. 2007 yılında "Kazım" karakteri ile girdiği Kurtlar Vadisi Pusu adlı yapımda uzun süre yer aldı.

    2007 yılında "Kazım" karakteri ile girdiği Kurtlar Vadisi Pusu adlı yapımda uzun süre yer aldı.

  7. Dizide dövüş kareografileri başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yapmış ve büyük başarı elde etmiştir.

    Dizide dövüş kareografileri başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yapmış ve büyük başarı elde etmiştir.

  8. Sinema, dizi gibi alanların dışında da reklam filmlerinde rol almıştır.

    Sinema, dizi gibi alanların dışında da reklam filmlerinde rol almıştır.

  9. Merak konusu olan ve Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara yer edinen Kazım Çarman'ın işte son hali;

    Merak konusu olan ve Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara yer edinen Kazım Çarman'ın işte son hali;