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Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Kaçıyorlar Ülkeden" İddiasına Yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ'dan "Kaçıyorlar ülkeden" iddiasına yanıt

  1. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia ediliyordu. "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra?ya taşınıyorlar" yorumlarını sonrası yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

    Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddia ediliyordu. "Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra?ya taşınıyorlar" yorumlarını sonrası yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

  2. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmişti. Ünlü çift özel hayatlarına dair aldıkları iddia edilen bir kararla gündeme geldi.

    2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmişti. Ünlü çift özel hayatlarına dair aldıkları iddia edilen bir kararla gündeme geldi.

  3. Çiftin çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu. Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı:

    Çiftin çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia ediliyordu. Son olarak Aile dizisiyle ekrana gelen Kıvanç Tatlıtuğ bu iddialara yanıt verdi. Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımında şunları yazdı:

  4. "'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz.

    "'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz.

  5. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."

    Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık, bu haberlere itibar etmeyin."