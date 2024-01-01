18 Obur Kara Delik Keşfettiler! İlginç Bir Yöntem Kullanıyorlar

Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları bugün başlıyor
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Borsada yeni rekor
Borsada yeni rekor
YSK'dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ihracata destek mesajı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
YÖK, yan dal ek ödemelerini artırdı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

18 Obur Kara Delik Keşfettiler! İlginç Bir Yöntem Kullanıyorlar

Evrenin gizemleri çözmekle bitmiyor.

  1. Teknolojinin gelişmesiyle daha çok imkana sahip olan bilim insanları keşiflerine bir yenisini daha ekledi.

    Teknolojinin gelişmesiyle daha çok imkana sahip olan bilim insanları keşiflerine bir yenisini daha ekledi.

  2. Bilim insanları gizlenen kara delikleri arıyor. Yeni yöntem sayesinde çevresindeki yıldızlarla beslenen 18 obur kara delik keşfetti.

    Bilim insanları gizlenen kara delikleri arıyor. Yeni yöntem sayesinde çevresindeki yıldızlarla beslenen 18 obur kara delik keşfetti.

  3. Evrenin gizemi teknolojinin ışığında aydınlanıyor. Bilim insanları yakın zamanda yürüttüğü araştırmaların neticesinde 18 yeni kara delik keşfetti. Ayrıca araştırmacılar bu 18 yeni kara deliğin yakındaki yıldızları yiyip bitirdiğini ayrıntılarıyla açıklayan bir araştırma yayınladılar. İşte detaylar?.

    Evrenin gizemi teknolojinin ışığında aydınlanıyor. Bilim insanları yakın zamanda yürüttüğü araştırmaların neticesinde 18 yeni kara delik keşfetti. Ayrıca araştırmacılar bu 18 yeni kara deliğin yakındaki yıldızları yiyip bitirdiğini ayrıntılarıyla açıklayan bir araştırma yayınladılar. İşte detaylar?.

  4. Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte kara deliklerin de gizemi aydınlığa kavuşacak. Araştırmacılar kara delikleri bulmak için kullandığı yöntemi açıkladılar. Gökbilimciler, bir yıldızın gelgit yoluyla bir kara deliğin içine çekildiği durumları incelediler. Bu duruma araştırmacılar gelgit bozulma olayları yani TDE adını veriyor.

    Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte kara deliklerin de gizemi aydınlığa kavuşacak. Araştırmacılar kara delikleri bulmak için kullandığı yöntemi açıkladılar. Gökbilimciler, bir yıldızın gelgit yoluyla bir kara deliğin içine çekildiği durumları incelediler. Bu duruma araştırmacılar gelgit bozulma olayları yani TDE adını veriyor.

  5. Yıldızlar parçalara ayrılıyor. Obur kara delikler bu parçalanan yıldızları yavaş yavaş yutuyor. Bu durum ise elektromanyetik spektrumun her yerinde görülebilen muazzam bir enerji patlamasına yol açıyor. Bilim adamlarının geniş uzayda kara delikler bulmaya çalışırken aradıkları şey bu TDE?lerdir. Ve şu ana kadar bu yöntem, birçok kara deliğin keşfedilmesine yardımcı oldu.

    Yıldızlar parçalara ayrılıyor. Obur kara delikler bu parçalanan yıldızları yavaş yavaş yutuyor. Bu durum ise elektromanyetik spektrumun her yerinde görülebilen muazzam bir enerji patlamasına yol açıyor. Bilim adamlarının geniş uzayda kara delikler bulmaya çalışırken aradıkları şey bu TDE?lerdir. Ve şu ana kadar bu yöntem, birçok kara deliğin keşfedilmesine yardımcı oldu.

  6. Bu yeni kara delikler, tespit edilmek için kızılötesi banda ihtiyaç duyduğu için daha önce gizlenmişti. Kara delikler özellikle tozlu galaksilerde bulunuyor. Yani kara delikler genellikle gezegen oluşumlarından ve galaksideki diğer yıldızların ölümlerinden kaynaklanan bir ton galaktik enkazla kaplanmış halde. Hal böyle olunca merkezlerindeki kara deliklerin görülmesi oldukça zor. Ancak TDE?lerin yaydığı bu enerji sayesinde kızılötesi bantlar daha kolay tespit ediyor.

    Bu yeni kara delikler, tespit edilmek için kızılötesi banda ihtiyaç duyduğu için daha önce gizlenmişti. Kara delikler özellikle tozlu galaksilerde bulunuyor. Yani kara delikler genellikle gezegen oluşumlarından ve galaksideki diğer yıldızların ölümlerinden kaynaklanan bir ton galaktik enkazla kaplanmış halde. Hal böyle olunca merkezlerindeki kara deliklerin görülmesi oldukça zor. Ancak TDE?lerin yaydığı bu enerji sayesinde kızılötesi bantlar daha kolay tespit ediyor.

  7. Ancak MIT?deki araştırmacılar, evreni kızılötesi bir bantla incelediler. Böylece çok daha fazla TDE?yi tespit edebildiler. Böylece daha önceden gizemi çözülmemiş 18 yeni kara delik keşfettiler. Ayrıca bu kara delikler, evrene dağılmış durumdalar. Yani farklı galaksi türlerinde bulunuyorlar.

    Ancak MIT?deki araştırmacılar, evreni kızılötesi bir bantla incelediler. Böylece çok daha fazla TDE?yi tespit edebildiler. Böylece daha önceden gizemi çözülmemiş 18 yeni kara delik keşfettiler. Ayrıca bu kara delikler, evrene dağılmış durumdalar. Yani farklı galaksi türlerinde bulunuyorlar.