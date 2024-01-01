18 Obur Kara Delik Keşfettiler! İlginç Bir Yöntem Kullanıyorlar

Yıldızlar parçalara ayrılıyor. Obur kara delikler bu parçalanan yıldızları yavaş yavaş yutuyor. Bu durum ise elektromanyetik spektrumun her yerinde görülebilen muazzam bir enerji patlamasına yol açıyor. Bilim adamlarının geniş uzayda kara delikler bulmaya çalışırken aradıkları şey bu TDE?lerdir. Ve şu ana kadar bu yöntem, birçok kara deliğin keşfedilmesine yardımcı oldu.