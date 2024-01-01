18 Obur Kara Delik Keşfettiler! İlginç Bir Yöntem Kullanıyorlar
Evrenin gizemleri çözmekle bitmiyor.
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Teknolojinin gelişmesiyle daha çok imkana sahip olan bilim insanları keşiflerine bir yenisini daha ekledi.
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Bilim insanları gizlenen kara delikleri arıyor. Yeni yöntem sayesinde çevresindeki yıldızlarla beslenen 18 obur kara delik keşfetti.
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Evrenin gizemi teknolojinin ışığında aydınlanıyor. Bilim insanları yakın zamanda yürüttüğü araştırmaların neticesinde 18 yeni kara delik keşfetti. Ayrıca araştırmacılar bu 18 yeni kara deliğin yakındaki yıldızları yiyip bitirdiğini ayrıntılarıyla açıklayan bir araştırma yayınladılar. İşte detaylar?.
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Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte kara deliklerin de gizemi aydınlığa kavuşacak. Araştırmacılar kara delikleri bulmak için kullandığı yöntemi açıkladılar. Gökbilimciler, bir yıldızın gelgit yoluyla bir kara deliğin içine çekildiği durumları incelediler. Bu duruma araştırmacılar gelgit bozulma olayları yani TDE adını veriyor.
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Yıldızlar parçalara ayrılıyor. Obur kara delikler bu parçalanan yıldızları yavaş yavaş yutuyor. Bu durum ise elektromanyetik spektrumun her yerinde görülebilen muazzam bir enerji patlamasına yol açıyor. Bilim adamlarının geniş uzayda kara delikler bulmaya çalışırken aradıkları şey bu TDE?lerdir. Ve şu ana kadar bu yöntem, birçok kara deliğin keşfedilmesine yardımcı oldu.
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Bu yeni kara delikler, tespit edilmek için kızılötesi banda ihtiyaç duyduğu için daha önce gizlenmişti. Kara delikler özellikle tozlu galaksilerde bulunuyor. Yani kara delikler genellikle gezegen oluşumlarından ve galaksideki diğer yıldızların ölümlerinden kaynaklanan bir ton galaktik enkazla kaplanmış halde. Hal böyle olunca merkezlerindeki kara deliklerin görülmesi oldukça zor. Ancak TDE?lerin yaydığı bu enerji sayesinde kızılötesi bantlar daha kolay tespit ediyor.
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Ancak MIT?deki araştırmacılar, evreni kızılötesi bir bantla incelediler. Böylece çok daha fazla TDE?yi tespit edebildiler. Böylece daha önceden gizemi çözülmemiş 18 yeni kara delik keşfettiler. Ayrıca bu kara delikler, evrene dağılmış durumdalar. Yani farklı galaksi türlerinde bulunuyorlar.