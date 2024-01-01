Hükümet'ten Ev Hanımına Erken Emeklilik Desteği!
Erken emeklilik şartları neler?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağının müjdesini vermişti. Ev hanımlarına prim desteğiyle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. İşte 2024 ev kadınları için erken emeklilik şartları
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hanımlarına, prim desteği verilmesi için harekete geçti. Açıklamayı, Kanal 7 yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Işıkhan, konu hakkında şunları söyledi: "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."
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DÜZENLEMEYE DAİR İLK DETAYLAR Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.
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Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. Ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
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İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.
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PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylelikle ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik fırsatı sunulmuş olacak.
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15 YILDA EMEKLİLİK MÜNKÜN HALE GELİYOR! Bu rakam, mevcut asgari ücrete göre aylık 1.430 liraya kadar denk geliyor. Ev hanımlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği ise bu yılın asgari ücreti üzerinden değerlendirildiğinde 17 bin 160 lira olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabilecek.
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Bugün isteğe bağlı yapılan sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerininin üçte birini devlet üstelenecek.
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İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
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ANNEYE ESNEK EMEKLİLİK YAŞI Ev kadınlarına yapılan bu destek dışında eğer annelik varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Ayrıca çocuk sayısına göre de emeklilik şartlarında iyileşme yapılacak.
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2000 SONRASI İÇİN YENİ DÜZENLEME EYT kapsamına girmeyen ve 8 eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar içinde düzenlemeler yapılıyor. Buna göre daha erken sigortalı olan ve konulan 7000 gün prim şartını tamamlayanlar açaısından kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılıyor.
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PRİM EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK! Bağ-kurlular ile SSK kapsamında sigortalı olanlar arasındaki prim farklılıkları da giderilecek. Böylece başta esnaf olamak üzere Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim biriktirmek durumunda kalmadan en az 5 yıl erken emekli olabilecek. Örneğin şimdi işe giren bir SSK'lı 7200 gün ile emekli olurken Bağ-Kur'lu bu sürede 9000 güne çıkıyor.
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Eşitleme ile kısmi emeklilikte 5400 gün ve 3600 gün arasındaki farkla ortadan kalkacak. Bu gerçekleştiğinde Bağ-Kur'dan ssk'ya geçmek isteyenler için 3.5 yıl SSK'lı olma kuralının da ortadan kalkaması gündeme gelebilecek.
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EMEKLİ KÖK AYLIKLARINA KATKI Edinilen bilgiye göre; teklifte, emekli kök aylıklarında yüzde 50'ye varan iyileştirme de yer alacak. Düzenleme ile en düşük kök aylık 7 bin 500 TL olacak. İşverenlere yapılan asgari ücret desteğinin uzatılması dahil pek çok süre uzatımı da düzenlemede kendine yer bulacak. Bu miktarın bu yıl 500 liraydı.
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ÇALIŞAN ANNEYE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ Başkan Erdoğan'ın bir diğer devrim niteleğinde kadınlara sunduğu imkanlardan biri de çalışan anneye çocuk bakım desteğidir. Hem çalışıp hem çocuğuna bakmak isteyen anneler için uzaktan çalışma ya da kısmi çalışma gibi alternatif iş imkanları sağlanacak. Kadınların iş hayatında çekilmesine neden olan çocuk bakımı için yeni teşvikler çıkarılacak.
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Kadınların iş ve aile yaşamını sürdürebilmesi için erken çocuk bakım hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. Çocuk bakımından ötürü iş hayatına katılım riski taşıyan jkadınlar için eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı sağlanacak. Böylece çocuk bakım mesleği de profesyonel hale gelmiş olacak.