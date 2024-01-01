Hükümet'ten Ev Hanımına Erken Emeklilik Desteği!

ÇALIŞAN ANNEYE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ Başkan Erdoğan'ın bir diğer devrim niteleğinde kadınlara sunduğu imkanlardan biri de çalışan anneye çocuk bakım desteğidir. Hem çalışıp hem çocuğuna bakmak isteyen anneler için uzaktan çalışma ya da kısmi çalışma gibi alternatif iş imkanları sağlanacak. Kadınların iş hayatında çekilmesine neden olan çocuk bakımı için yeni teşvikler çıkarılacak.