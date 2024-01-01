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Rosalinda'nın Yıldızı Son Haliyle Herkesi Şaşırttı!

Adeta yıllara meydan okuyor

  1. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve 90'lı yıllara damgasını vuran, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Meksika yapımı Rosalinda ve Marimar dizilerinin başrol yıldızı Thalia, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

    Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve 90'lı yıllara damgasını vuran, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Meksika yapımı Rosalinda ve Marimar dizilerinin başrol yıldızı Thalia, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

  2. 90'lı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran pembe dizilerden bir olan Rosalinda ve Marimar'n başrol oyuncusu Thalia'nın son hali şaşırtmaya devam ediyor.

    90'lı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran pembe dizilerden bir olan Rosalinda ve Marimar'n başrol oyuncusu Thalia'nın son hali şaşırtmaya devam ediyor.

  3. 50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thalia, fiziğiyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.

    50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thalia, fiziğiyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.

  4. TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte Thalia'nın son hali;

    TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte Thalia'nın son hali;

  5. Thalia, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Thalia, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

  6. İşte Thalia'nın son hali...

    İşte Thalia'nın son hali...