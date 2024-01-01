Rosalinda'nın Yıldızı Son Haliyle Herkesi Şaşırttı!
Adeta yıllara meydan okuyor
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Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve 90'lı yıllara damgasını vuran, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Meksika yapımı Rosalinda ve Marimar dizilerinin başrol yıldızı Thalia, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
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90'lı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran pembe dizilerden bir olan Rosalinda ve Marimar'n başrol oyuncusu Thalia'nın son hali şaşırtmaya devam ediyor.
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50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thalia, fiziğiyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.
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TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte Thalia'nın son hali;
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Thalia, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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İşte Thalia'nın son hali...
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