Sıcak Su Torbasındaki Tehlike!
Sıcak su torbası nasıl kullanılır?
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Sıcak su torbaları kış mevsiminde soğuk havalara ve hastalıklara karşı korunmak için çoğu kişi tarafından kullanılıyor. Uzmanlar sıcak su torbalarının ciddi yanık ve alerjik reaksiyon oluşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Peki sıcak su torbaları nasıl kullanılır, sıcak su torbası doldururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler:
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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi sıcak su torbalarının içine koyulan sıcak su sağlığınız için tehlikeli hale dönüşebilir. Sıklıkla tercih edilen sıcak su torbaları bilinçsiz kullanıldığı takdirde ciddi yanık vakalarına yol açtığı da haberlere yansımıştı.
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Yanık durumlarının önüne geçmek için sıcak su torbasını kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor.
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SICAK SU TORBASI KULLANIRKEN YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER İlk olarak sıcak su torbasının delik olma olasılığına karşı mutlaka her tarafını kontrol edin. Kapak kısmının güzelce kapanıp kapanmadığından emin olun.
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Akıtıp akıtmadığını anlamak için mutlaka içini önce soğuk suyla doldurup deneyin. Böyle yaparak kolayca sızdırıp sızdırmadığını anlayabilir, yanık oluşma risklerini mümkün mertebe azaltabilirsiniz. Eğer en ufak bir sızıntı gibi bir durum fark ettiğiniz anda kullanmamaya dikkat edin.
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SICAK SU TORBASI NE KADAR DOLDURULMALI? Vücudunuzun üşüyen ya da ağrıyan bölgesine koyacağınız sıcak su torbalarını güvenlik nedeniyle ölçülü tam kararında doldurmak gerekiyor. Uzmanlar fazla doldurulan sıcak su torbalarının tehlike saçtığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Bu yüzden sıcak su torbalarının içine koyacağınız suyu üçte iki kadarı olacak şekilde ayarlamanız çok önemlidir. Tamamını doldurmaktan sakının.
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SICAK SU TORBASI NEREDEN DOLDURULMALI? Sıcak su torbaları cezvede, su ısıtıcısında, ya da tencerede kaynatıp yaklaşık iki dakika beklettikten sora doldurmanız tavsiye edilmektedir.
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Çünkü kaynattığınız suyun altını kapatır kapatmaz direk su torbasına aldığınız takdirde tehlikelere davetiye çıkarmış olursunuz. Su kaynadığı için elinize ayaklarınıza tüm vücudunuza sıçrama olasılığı yüksektir. Bu da vücudunuzda yanıklara nden olacaktır.
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Ayrıca su torbalarının daha hızlı bozulmasına ve patlamasına da neden olabilir.
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SICAK SU TORBALARI İÇİN SU SICAKLIĞI KAÇ OLMALI? Vücudunuzun her yerine koyduğunuz sıcak su torbalarının sıcaklığına dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle yakacak kadar sıcak olmamalıdır.
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SAKIN KILIFSIZ KULLANMAYIN! Çok tehlike arz edecek durumlardan biri sıcak su torbalarını kılıfsız kullanmaktır. Kılıfsız sıcak su torbası tene değdiği an ciddi 1. derece yanıklar oluşturmaktadır. Özellikle çocuk ve yaşlılarda daha çok artan cilt hassasiyetine dikkat ederek kullanılması tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde dikkat edilmediğinde ciltte yanıklar oluşabilir.
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SICAK SU TORBASI TEMİZLİĞİ Çok merak edilen sorulardan biri de sıcak su torbalarının yıkanır mı sorusu. Sıcak su torbasını çok az deterjan kullanarak yıkayabilirsiniz.Ancak kapağını yıkamamanız tavsiye edilmektedir.
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SICAK SU TORBASININ ÖMRÜ NE KADAR? Herhangi bir problemi olmayan sıcak su torbalarını kullanım ömrü yaklaık 2 yıldır. 2 yılını dolduran sıcak su torbalarını birden oluşacak delik yırtılmalara karşı değiştirmek daha güvenlidir.
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SICAK SU TORBASI NEREDE SAKLANMALI? Kullanmadığınız sıcak su torbalarının içindeki suyu mutlaka boşatıp öyle saklamanız gerekiyor. Ayrıca tıpasını çıkarıp güneş görmeyen bir yerde saklamanız tavsiye edilmektedir. Dolap veya çekmece gibi alanlarda saklayabilirsiniz.
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SICAK SU TORBASI KULLANIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER! Sıcak su torbasına sıcak suyu eklediğiniz andan itibaren sorun teşkil edecek durumlardan kaçının. Örneği sakın sıcak su torbasının içine oturmayın. Üzerine sakın uzanmayın. Aynı zamanda patlama riskine karşı üzerine aşırı baskı uygulamayın.
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Vücudunuzun bir bölgesine uyguladığınız zaman asla 20 dakikadan fazla aynı yerde tutumayın. Sakın evde 36 aydan küçük bebeklere veya başında durmadan çocuklara sıcak su torbası vermeyin. Ciddi problemere neden olabilir.
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Uzmanlar lateks alerjisi bulunan kişilerin asla sıcak su torbası kullanmaması konusunda uyarıda bulunuyor.